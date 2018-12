BMO Investissements inc. lance deux fonds d'actions à forte conviction avec une série de FNB







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW/ - BMO Investissements inc. (BMOII) a annoncé aujourd'hui le lancement de deux BMO Fonds d'investissement à forte conviction, qui visent à fournir aux investisseurs une occasion d'accéder à la croissance au Canada et en Amérique du Nord.

« Les portefeuilles à forte conviction - concentrés dans moins d'actions que les fonds traditionnels - sont de plus en plus recherchés », a déclaré Mark Raes, chef - Gestion de produits, Canada, chez BMO Gestion mondiale d'actifs. « Nous nous engageons à répondre aux besoins des conseillers pour leurs clients. »

BMOII, sous-conseillé par SIA Wealth Management Inc., a lancé les nouveaux fonds suivants qui offrent des unités de séries A, F, D, I, Conseiller et FNB. L'offre des unités de série FNB des fonds portant les symboles boursiers ZFC et ZFN, respectivement, est terminée et elles commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes : Ce fonds offre aux investisseurs un accès à un portefeuille concentré d'actions canadiennes sélectionnées en fonction de leur force relative.

SIA Wealth Management Inc. (SIAWM) est une société de gestion de placements indépendante fondée en 2012 qui se concentre sur la création de richesse financière pour les investisseurs en établissant des portefeuilles diversifiés fondés sur une analyse de la force relative.

MC/MDMarques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les BMO Fonds d'investissement sont gérés par BMO Investissements inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les BMO Fonds d'investissement, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. La série FNB et les BMO Fonds d'investissement se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.



À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est un fournisseur de FNB, de fonds d'investissement et de produits de placement primés construits en se fondant sur des connaissances globales issues de capacités d'investissement avancées et de partenariats.

BMO Gestion mondiale d'actifs est membre de BMO groupe financier, un fournisseur de services financiers hautement diversifiés basé en Amérique du Nord dont l'actif totalisait 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018.

