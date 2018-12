WisdomTree présente ses perspectives sur les marchés et le secteur des FNB pour 2019 Produits novateurs et migration depuis les fonds communs de placement







TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - WisdomTree Asset Management Canada, Inc. (« WisdomTree Canada ») a publié aujourd'hui ses deuxièmes perspectives annuelles sur les marchés et le secteur des FNB, qui se penchent sur les défis et les occasions que présentent les fonds négociés en Bourse (FNB) au Canada et identifient les principales tendances qui selon la société, se profilent pour l'exercice à venir.

Faits saillants :

Les sommes injectées dans le secteur canadien des FNB devraient croître en raison du maintien d'un transfert des actifs des fonds communs de placement traditionnels vers ces produits

Les tendances en matière de placement pour 2019 comprennent de possibles occasions liées aux actions des marchés émergents, une innovation accrue et une croissance de la demande pour les FNB de type Modern Alpha MC

La croissance exponentielle du secteur canadien des FNB, ainsi que l'entrée en scène de nouveaux joueurs, continueront à être favorables pour l'investisseur final

Au cours de l'exercice qui prend fin, le secteur canadien des FNB a atteint un nouveau sommet, avec 162 milliards de dollars d'actifs sous gestion, alors qu'il s'apprête à clôturer 2018 avec plus de 15,9 milliards de dollars d'investissements, ce qui représente une hausse d'environ 10 % d'une année sur l'autre1. Dans l'ensemble, WisdomTree Canada prévoit le maintien d'une forte croissance des actifs en 2019, s'attendant à une transition encore plus marquée des fonds communs de placement vers les FNB, une tendance qui se poursuivra vraisemblablement alors que les avantages que confèrent les FNB deviennent de plus en plus connus des investisseurs.

« Cette année, nous avons assisté à la poursuite de l'évolution du secteur des FNB et ce qui frappe le plus est l'érosion régulière de la puissance oligopolistique des principaux fournisseurs au Canada », affirme Jeff Weniger, stratège en répartition d'actifs de WisdomTree.

Les perspectives soulignent les principales tendances suivantes ayant dominé le secteur canadien des FNB en 2018 :

Augmentation du nombre d'options et de joueurs pour les investisseurs canadiens : En 2018, nous avons continué d'assister à une importante hausse du nombre de fournisseurs sur le marché canadien des FNB, particulièrement alors que les derniers venus, soit les grandes banques canadiennes, ont lancé leurs propres produits. En octobre, on dénombrait 33 firmes gérant 157 milliards de dollars, contre 27 firmes gérant 147 milliards de dollars à la clôture du dernier exercice. À des fins comparatives, le secteur ne comptait que 18 sociétés lorsque WisdomTree Canada a fait son entrée sur le marché canadien en 2016. 2

Les nouveaux venus sur le marché des FNB ont rapidement réduit la part de marché des grands fournisseurs. Alors que seulement 11 % des parts de marché échappaient au contrôle des trois plus importants fournisseurs en 2014, cette proportion ayant doublé pour s'établir à environ 22 % à la fin de l'exercice 2018. De tels chiffres font état d'une sensibilisation accrue aux divers types de FNB offerts sur le marché et d'une plus grande reconnaissance de la marque des fournisseurs spécialisés. Hausses des taux et risques élevés : L'année 2018 a été marquée par trois hausses de taux de la Banque du Canada , ce qui a ralenti les ardeurs des investisseurs à l'égard des produits à revenu fixe. Le marché obligataire, par conséquent, est devenu défavorable pour les investisseurs traditionnels. Dans un contexte où les investisseurs cherchent des moyens d'atténuer le risque, les titres de bonne qualité à revenu fixe pourraient s'avérer plus avantageux que les options à rendement élevé.

« Le rythme des investissements dans les FNB à revenu fixe a légèrement ralenti en 2018, possiblement en raison des multiples hausses de taux annoncées par la Banque du Canada », affirme Kevin Flanagan, stratège principal de WisdomTree pour les titres à revenu fixe. « De manière générale, les rendements des marchés développés sont sur une trajectoire ascendante, le Canada ne faisant pas exception. Il sera intéressant de voir les chiffres en 2019 alors que les investisseurs continueront de chercher des solutions pour atténuer l'éventuel risque de taux ».

Pour l'avenir, WisdomTree Canada est d'avis que les tendances suivantes marqueront l'exercice 2019

Produits novateurs : La concurrence étant plus vive que jamais sur le marché canadien des FNB, la demande accrue à l'égard de solutions offrant un alpha à faible coût sera un moteur pour l'approche distinctive de WisdomTree, Modern Alpha MC , laquelle combine le potentiel de rendement supérieur de la gestion active aux avantages de la structure des FNB. De la même manière, d'autres firmes concurrentes sur le marché continueront de constituer des FNB thématiques pour rendre compte des tendances en matière de placements, comme ce fut le cas avec la ruée vers le cannabis en 2018. Si on en croit ces tendances, la structure des FNB sera le véhicule de placement de choix pour les produits novateurs dans un avenir prévisible.

La perspective de taux potentiellement plus élevés en 2019 gardera vraisemblablement les investisseurs obligataires sur la défensive. Ainsi, les solutions pour « taux haussiers » devraient être à l'avant-plan du processus décisionnel. Marchés émergents : WisdomTree s'attend à ce que 2019 soit l'année au cours de laquelle le rendement des titres des marchés émergents excédera celui des actions canadiennes. L'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD, dont le prix est établi selon un ratio cours/bénéfice de 9,1 assorti d'un rendement en dividendes d'un peu moins de 5 %, est l'un des nombreux exemples de la valeur fondamentale maintenant offerte sur de nombreux marchés émergents.

En ce qui concerne les choix de FNB, Jeff Weniger ajoute : « La plupart des fournisseurs de FNB actuels n'avaient pas encore pénétré ce marché aussi récemment qu'en 2014, ce qui laissait aux investisseurs bien peu d'options. » La croissance exponentielle du secteur des FNB, ainsi que la venue de nouveaux joueurs indépendants se sont avérées très profitables pour les investisseurs en mettant en place un environnement de placement plus diversifié à la fois pour les particuliers investisseurs et pour les investisseurs institutionnels. »

Pour consulter les perspectives, veuillez visiter la page WisdomTree Canada - Perspectives des marchés et du secteur des FNB pour 2019.

À propos de WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc., par l'entremise de ses filiales aux États-Unis, en Europe, au Japon et au Canada (collectivement, « WisdomTree » ), est un promoteur et gestionnaire d'actifs de fonds négociés en bourse (des « FNB ») et de produits négociés en bourse (des « PNB ») dont le siège social est situé à New York. WisdomTree offre des produits assortis de stratégies relatives aux titres de capitaux propres, aux titres à revenu fixe, aux devises et aux marchandises et d'autres stratégies de rechange. À l'heure actuelle, WisdomTree dispose d'un actif sous gestion d'environ 56.0 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale.

WisdomTreeMD est la marque utilisée par WisdomTree Investments, Inc. et ses filiales de par le monde

Des commissions, des frais de gestion et des charges peuvent s'appliquer à tout placement dans les FNB de WisdomTree. Avant d'investir, reportez-vous au prospectus pertinent. Les FNB de WisdomTree ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment, et un rendement antérieur peut ne pas se répéter. Les FNB de WisdomTree qui sont cotés à la Bourse de Toronto sont gérés par WisdomTree Asset Management Canada, Inc.

________________________________________ Remarque : Tous les chiffres sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire. 1 Source : Bloomberg, au 30 novembre 2018. 2 Source : Association canadienne des FNB (CETFA)

