Offrez le bonheur des fêtes en cadeau ! Kellogg's Rice Krispies contribue à changer des gâteries en véritables jouets pour des enfants dans le besoin

MISSISSAUGA, ON, le 11 dec. 2018 /CNW/ - La saison des cadeaux est arrivée, mais ce n'est pas tous les Canadiens qui ont quelque chose à célébrer. Pour l'enfant canadien sur sept vivant dans la pauvreté?, les présents sous le sapin n'existent probablement que dans les rêves. En cette période des fêtes, Kellogg's Rice Krispies encourage les Canadiens à profiter de cet esprit de générosité et à changer les choses tout en partageant un moment de sensibilisation avec leurs proches.

Selon un récent sondage?? de Kellogg's Rice Krispies, sept Canadiens sur dix (69 %) considèrent qu'il est plus agréable de donner des cadeaux que d'en recevoir. Et 85 % conviennent qu'il est important d'éduquer les enfants sur les dons de bienfaisance. Le programme de Kellogg's Rice Krispies #UneGâteriePourUnJouet est l'activité des fêtes par excellence qui encourage les familles à créer une gâterie Rice Krispies en forme de jouet, à la partager sur les médias sociaux avec le mot-clic #UneGâteriePourUnJouet ou sur unegateriepourunjouet.ca, et à faire un don à des gens défavorisés! Pour chaque création partagée, Kellogg's Rice Krispies fera un don de 20 $??? à l'Armée du Salut pour acheter un vrai jouet à un enfant dans le besoin. Pour le sixième anniversaire du programme #UneGâteriePourUnJouet, Kellogg's Rice Krispies et l'Armée du Salut demandent aux Canadiens de les aider à atteindre un nombre record de 30 000 jouets donnés.

Le don de donner

« Pendant les fêtes, beaucoup de parents veulent amener leurs enfants à soutenir les plus démunis, dit Christine Jakovcic, vice-présidente du marketing chez Kellogg Canada Inc. Nous sommes ravis que le programme #UneGâteriePourUnJouet soit devenu une tradition des fêtes et qu'il offre par le fait même une occasion de sensibiliser les enfants à donner à leur prochain de façon amusante - et délicieuse. »

« Chaque enfant devrait pouvoir connaître la joie de déballer un jouet pendant les fêtes, mais malheureusement, ce n'est pas la réalité de bon nombre d'entre eux au pays, dit le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire des communications pour l'Armée du Salut au Canada et aux Bermudes. Nous pouvons tous changer les choses et le programme #UneGâteriePourUnJouet de Rice Krispies offre un moyen idéal de combiner plaisir et philanthropie pour les enfants. »

Créez. Partagez. Donnez!

Répandre la joie en cette saison des fêtes, c'est simple comme Cric!, Crac! et Croc!

Créez : Choisissez votre variété de céréales Kellogg's Rice Krispies préférée, comme les céréales festives multicolores Rice Krispies des fêtes en édition limitée, les céréales Rice Krispies Rix brun Sans gluten ou même les céréales Rice Krispies originales, et suivez la recette de gâteries Kellogg's Rice Krispies sur la boîte. Ensuite, créez une gâterie en forme de jouet en vous inspirant des recettes de la page unegateriepourunjouet.com, ou faites preuve de créativité en concevant quelque chose d'unique. Partagez : Téléversez une photo de la gâterie en forme de jouet sur unegateriepourunjouet.com ou partagez-la sur les médias sociaux avec le mot-clic #UneGâteriePourUnJouet. Donnez : Pour chaque photo soumise avant le 31 décembre, Kellogg's Rice Krispies fera un don de 20 $??? à l'Armée du Salut pour acheter un vrai jouet à un enfant qui autrement n'en aurait peut-être pas.

Visitez unegateriepourunjouet.com pour des idées de gâteries en forme de jouets avec des vidéos, des recettes et plus encore!

? Institut Angus Reid, 2018, http://angusreid.org/poverty-in-canada/

?? À PROPOS DU SONDAGE UNE GÂTERIE POUR UN JOUET du 16 novembre au 19 novembre 2018 : un sondage en ligne a été réalisé auprès de 1 518 adultes canadiens choisis au hasard. La marge d'erreur, qui représente la variabilité d'échantillonnage, est de +/- 2,9 %, 19 fois sur 20.

??? Pour chaque photo originale d'une gâterie en forme de jouet faite à l'aide de céréales Rice Krispies téléversée sur le site unegateriepourunjouet.ca ou affichée accompagnée du mot-clic #UneGâteriePourUnJouet sur votre compte public Facebook, Twitter ou Instagram entre le 4 octobre et le 31 décembre 2018, Kellogg fera un don de 20 $ à l'Armée du Salut (jusqu'à concurrence de 30 000 $), qui sera utilisé pour acheter des jouets à l'intention d'enfants dans le besoin partout au Canada. Les participants doivent être des résidents canadiens de plus de 13 ans. En soumettant votre photo à Kellogg, vous consentez à ce que Kellogg utilise votre photo et votre publication à des fins promotionnelles. Limite d'un don par gâterie en forme de jouet, peu importe le nombre de photos originales qui en sont prises. Tous les détails et modalités sur le site unegateriepourunjouet.ca. © 2018 L'Armée du Salut au Canada.

