Éduc'alcool met en garde contre le mélange alcool-cannabis

L'organisme présente la première publication sur le sujet.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Avec sa publication « Alcool et cannabis : un bien mauvais mélange », Éduc'alcool met les consommateurs en garde contre la synergie renforçatrice qui existe entre ces deux produits ; un aspect important n'ayant pourtant pas été abordé dans l'espace public depuis la légalisation du cannabis.

Les effets dépresseurs de l'alcool et du cannabis se multipliant lorsqu'ils sont combinés, la publication pointe du doigt le fait que le jugement, le temps de réaction et la coordination sont particulièrement affectés alors que la conduite automobile est absolument contre-indiquée.

L'ordre de consommation

Soulignant le fait que l'ordre de leur consommation produit des effets différents sur le corps humain, Éduc'alcool indique dans cette nouvelle publication que les effets du cannabis peuvent être plus intenses si on a bu de l'alcool au préalable alors que c'est l'effet inverse qui se produit lorsqu'on consomme du cannabis avant de boire de l'alcool.

« Peu importe l'ordre de consommation ou qu'il y ait consommation simultanée, le mélange alcool-cannabis comporte des risques importants. Nous recommandons donc de ne pas mélanger les deux produits, car les effets ressentis sont alors imprévisibles, même pour les consommateurs expérimentés. Et si jamais ceux-ci devaient consommer les deux substances, il importe d'en réduire le plus possible les doses habituelles », a déclaré le directeur général d'Éduc'alcool, Hubert Sacy.

L'organisme signale que s'ils n'ont pas consommé leur drogue, les fumeurs habituels de cannabis ressentent moins intensément les effets étourdissants de l'alcool, l'accoutumance au cannabis générant également une accoutumance aux effets de l'alcool.

Il rappelle aussi qu'en matière de conduite automobile, il suffit d'avoir 40 mg d'alcool dans le sang (la moitié de la limite légale) et de ne fumer qu'un seul joint pour ressentir l'effet équivalent à une alcoolémie de plus de 80 mg et, surtout, qu'il est illégal de conduire avec la moindre trace de cannabis dans le sang que l'on ait ou pas consommé de l'alcool.

Le mélange alcool-cannabis en bref

Mélanger alcool et cannabis est une très mauvaise idée.

Le cannabis affecte certaines facultés cruciales et amplifie grandement les effets de l'alcool.

L'alcool et le cannabis sont absorbés différemment selon l'ordre dans lequel on les consomme.

Boire de l'alcool avant de fumer du cannabis augmente davantage le taux de THC dans le sang, que lorsqu'une même quantité de cannabis est consommée sans ingestion d'alcool.

En plus d'avoir un taux de THC inhabituellement élevé, les molécules du cannabis sont absorbées dans le système sanguin plus rapidement après qu'il y ait eu consommation d'alcool.

Le cannabis affecte la partie du tronc cérébral associée aux sensations viscérales, telles que les nausées et le vomissement; aussi la combinaison alcool-cannabis peut s'avérer particulièrement dangereuse, voire mortelle.

« Il est préférable d'éviter le mélange alcool-cannabis. Mais pour ceux qui voudraient s'y risquer, la plus grande prudence est de mise car si pour l'alcool, la modération a bien meilleur goût, pour le cannabis elle a deux fois bien meilleur goût et, lorsqu'on mélange les deux, la modération a trois fois bien meilleur goût », a conclu Hubert Sacy.

Disponibilité de la publication

« Alcool et cannabis : un bien mauvais mélange » peut être téléchargée à partir du site Internet d'Éduc'alcool (www.educalcool.qc.ca). On peut aussi la recevoir sans frais en communiquant avec Éduc'alcool au 1-888-ALCOOL1. Elle sera sous peu disponible dans les hôpitaux, les CLSC et les succursales de la Société des alcools du Québec.

