La combinaison du PV et du stockage d'énergie est la solution énergétique ultime, a déclaré le président de LONGi à la 24e Conférence des Parties à la CCNUCC

KATOWICE, Pologne, 11 décembre 2018 /CNW/ - La combinaison du photovoltaïque (PV) et du stockage d'énergie deviendra, pour l'humanité, la solution énergétique ultime, a déclaré Li Zhenguo, président de LONGi Green Energy Technology Co, Ltd, un fabricant leader mondial de produits PV en silicium monocristallin. Li a fait cette déclaration mardi lors d'un événement tenu en marge de la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à Katowice, en Pologne.

« Pour maîtriser le réchauffement climatique, le moyen le plus efficace est d'installer un système électrique entièrement tributaire d'énergies renouvelables », a précisé Li, estimant que le PV sera au cours des deux ou trois prochaines années la source d'énergie la moins chère dans la plupart des régions du monde, en raison du développement rapide des technologies PV et de la baisse continue des coûts de production.

Selon le président, le stockage de l'électricité peut aider à compenser les fluctuations solaires, tant et si bien que la combinaison du PV et du stockage d'énergie sera la principale solution énergétique d'ici dix ans. « Les technologies de stockage d'énergie, telles que l'accumulation par pompage hydroélectrique (PHS), le stockage d'énergie chimique et le stockage d'énergie du véhicule électrique au réseau, ont progressé rapidement. De plus, l'électricité sera mieux partagée grâce à l'Internet mondial de l'énergie », a-t-il ajouté.

Dans le souci de réduire au minimum son empreinte carbone, LONGi se sert de l'énergie hydraulique pour produire des lingots et des plaquettes de silicium monocristallin dans ses centrales de la province chinoise du Yunnan et de Kuching en Malaisie, où ce type d'énergie propre est abondant.

Parlant des projets d'avenir, Li a fait savoir que LONGi mettra en oeuvre la stratégie « solaire pour solaire », une approche entreprise de la production d'électricité PV entièrement par énergie solaire. La société, dit-il, prévoit de construire des centrales PV et PHS dans les zones côtières bénéficiant d'un ensoleillement abondant et d'une goutte topographique pour assurer l'alimentation électrique à ses usines de fabrication de produits solaires.

L'événement en marge a été organisé pour appeler à la coopération internationale dans la promotion de l'énergie propre, c'est-à-dire de son utilisation, pour lutter contre le changement climatique.

