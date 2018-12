Mason Graphite annonce sa participation dans un nouveau projet dans l'industrie des batteries Li-ion mené par Propulsion Québec







MONTRÉAL, 11 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V: LLG; OTCQX: MGPHF) est heureuse de faire partie de « Propulsion Québec », la grappe des transports électriques et intelligents du Québec, dont la mission est de mobiliser tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders mondiaux du développement et du déploiement des modes de transport terrestre favorisant le transport intelligent et électrique.



Mason Graphite est également fier de participer à une nouvelle étude, lancée la semaine dernière par Propulsion Québec, qui portera sur le développement de l'industrie des batteries lithium-ion au Québec et aidera l'industrie québécoise à prendre les devants dans des projets améliorant le cycle de vie des batteries.

Dans une communication récente, Propulsion Québec mentionnait : « Cette étude, qui sera réalisée grâce au soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et de la Société de développement de Shawinigan, représente une action concrète posée par d'importants joueurs québécois des sphères de l'électrification des transports et du stockage d'énergie. Ces derniers souhaitent mettre à profit leurs expertises et avantages concurrentiels afin de positionner stratégiquement le Québec dans la filière de la production des batteries, de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage de leurs composantes. L'étude, qui sera réalisée au cours des prochains mois, comprendra un portrait de la filière des batteries lithium-ion et une analyse des opportunités que le Québec pourrait saisir en lien avec les étapes de fabrication de composants et de cellules de batteries et du recyclage des batteries en fin de vie. La publication des résultats de l'étude est prévue au printemps 2019. Un comité d'experts indépendants sera mis en place pour accompagner la réalisation de l'étude.

Benoît Gascon, Président et Chef de la direction de Mason Graphite, a déclaré : « Nous saluons les efforts menés par Propulsion Québec. Une fois de plus, le gouvernement du Québec démontre son engagement envers un avenir propre et durable. Son support de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, dont le graphite naturel en est un élément clé, aidera à assurer le développement local de cette industrie. Nous sommes convaincus que Mason Graphite est en mesure de contribuer à ce développement et jouera ainsi un rôle déterminant dans ce développement qui profitera à la région de la Côte-Nord et au reste de la province. »

À propos de Mason Graphite et du projet du Lac Guéret

Mason Graphite est une compagnie minière canadienne dédiée au développement du gisement de graphite naturel du Lac Guéret dont elle détient 100 % des droits. La Société est dirigée par une équipe expérimentée possédant plus de 5 décennies d'expérience dans le graphite, notamment dans la production, la vente ainsi que la recherche et le développement. Pour plus d'informations: www.projetlacgueret.com .

Mason Graphite Inc. pour le conseil d'administration,

"Benoît Gascon, CPA, CA", Président et chef de la direction

Pour plus d'informations:

Simon Marcotte, CFA, Directeur au Développement corporatif au +1 (647) 801-7273 et à info@masongraphite.com

Pour plus d'informations reliées aux communautés locales:

Luc Veilleux, CPA, CA, Vice-président exécutif et Chef de la direction financière au +1 (514) 289-3582 et à info@masongraphite.com

Siège Social: 3030, boulevard Le Carrefour, bureau 600, Laval, Québec, H7T 2P5

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :