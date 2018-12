Des familles de l'OMRM remercient les Canadiens en chantant







Choir!Choir!Choir! se joint à des familles de l'OMRM pour signifier leur gratitude

TORONTO, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, les familles qui ont été hébergées dans un Manoir Ronald McDonald au Canada remercient les Canadiens de leur générosité grâce à une collaboration inédite avec la chorale communautaire canadienne de renommée mondiale Choir!Choir!Choir!

Bon nombre de Canadiens ne savent pas qu'ils ont aidé plus de 25 000 familles logées dans un Manoir Ronald McDonald et une Salle familiale Ronald McDonald cette année simplement en fréquentant les restaurants McDonald's.

Chaque jour, les Canadiens aident les familles de l'OMRM en achetant un Joyeux festin ou un biscuit de l'OMRM, en versant un don dans une boîte de dons ou une borne de commande chez McDonald's ou encore en participant au Grand McDon. En fait, la générosité des Canadiens nous a permis de soutenir plus de familles d'enfant malade que jamais auparavant. Ce soir, 506 familles seront hébergées dans un Manoir ou une Salle familiale Ronald McDonald au Canada.

CITATIONS :

« Le Manoir Ronald McDonald nous a donné, à moi et à ma famille, un sentiment de normalité, tout ce que j'espérais en fait en cette période de chaos dans ma vie. Je ne pourrais être plus reconnaissante. C'est un endroit fabuleux où je peux me sentir à l'aise, même si je ne me sens pas à mon meilleur et que je n'ai pas l'air à mon meilleur non plus. » - Emma Collins, 18 ans, a combattu 2 cancers et a dormi au Manoir de Toronto 272 nuits.

« La générosité des Canadiens est au coeur de l'OMRM et de notre capacité à offrir un deuxième chez-soi aux familles d'enfant malade traité dans un hôpital avoisinant. Tous les dons, si minimes peuvent-ils sembler, s'additionnent et font une réelle différence pour les familles lorsqu'elles en ont le plus besoin. » - Cathy Loblaw, chef de la direction de l'OMRM du Canada.

« Nous sommes tous deux investis d'une grande responsabilité à solidifier les liens dans notre collectivité et à participer aux projets qui aident les autres. Collaborer avec l'OMRM était tout naturel et nous avons beaucoup de chance d'avoir pu faire de la musique pour une si noble cause; et la chanson « With a Little Help from my Friends des Beatles allait de soi. » - Daveed Goldman, cofondateur de Choir! Choir! Choir!

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada (OMRM du Canada)

Par ses programmes, l'OMRM contribue à garder chaque année plus de 25 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 15 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 16 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Grâce à la Clinique mobile Ronald McDonald, les collectivités de l'Alberta reçoivent les soins médicaux de base qui ne sont pas facilement accessibles.

À titre de partenaire fondateur et de toujours et de plus grand donateur de l'OMRM, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée, ses franchisés et ses clients offrent leur généreux appui aux familles dont l'enfant malade est traité à l'hôpital, provenant de plus de 1 800 collectivités au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous au www.omrm.ca .

SOURCE OEuvre des Manoirs Ronald McDonald

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 07:42 et diffusé par :