Investissements Manuvie lance un nouveau FNB multifactoriel sous-conseillé par Dimensional Fund Advisors Canada ULC







En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945

TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau fonds négocié en bourse (FNB) Manuvie a procédé à la clôture de son premier appel public à l'épargne de parts et que la négociation de ces parts commencera aujourd'hui à la Bourse de Toronto. Investissements Manuvie offrira un nouveau FNB multifactoriel sous-conseillé par Dimensional Fund Advisors Canada ULC et DFA Australia Limited.

FNB Symbole Milieu boursier Frais de gestion FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents

Manuvie MEME.B Marchés émergents 0,65 %

« Nous croyons qu'offrir à nos investisseurs une gamme globale de produits d'investissement leur donne accès à une excellente proposition de valeur » a affirmé Bernard Letendre, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Manuvie Canada. « Ce dernier ajout à notre plateforme de FNB reflète notre engagement à offrir à nos clients des produits concurrentiels qui rendront leurs décisions plus simples et les aidera à vivre mieux. »

L'indice reproduit par ce FNB a été mis sur pied par Dimensional, un pionnier de l'investissement multifactoriel, au moyen de sa méthode multifactorielle ayant fait ses preuves et d'une mise en oeuvre efficiente de cette stratégie dans le cadre de la composition d'un indice, grâce à la technique exclusive de Dimensional, Index MemoryTM*.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site manuvie.ca/fnb.

*Index Memory est une marque de commerce de Dimensional Fund Advisors LP et est déposée aux États-Unis.

« Dimensional » s'entend, de manière générale, des entités distinctes mais membres du même groupe de Dimensional, plutôt que d'une entité en particulier. Dimensional Fund Advisors Canada ULC (« Dimensional Canada ») est le sous-conseiller du FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, et les services de DFA Australia Limited ont été retenus à titre de sous-conseiller relativement aux services de gestion de portefeuille concernant les contrats à terme standardisés sur marchandises et les options sur marchandises. Dimensional Canada a certaines inscriptions provinciales et Dimensional Fund Advisors LP, un membre du groupe de Dimensional Canada et sous-conseiller de cette dernière, est un gestionnaire de fonds d'investissement international bénéficiant d'une dispense d'inscription dans certaines provinces. Les entités de Dimensional n'ont pas l'intention d'offrir ou de vendre des produits ou des services dans des pays ou des territoires où il serait illégal de le faire aux termes des lois qui y sont applicables. Ni Dimensional Canada ni les membres de son groupe ne sont membres du groupe d'Investissements Manuvie ou d'une entité membre de son groupe.

Manuvie et Dimensional Fund Advisors Canada ULC (Dimensional Canada) ont conclu une convention aux termes de laquelle Manuvie a un accès exclusif aux services de sous-conseils en valeurs de Dimensional Canada relativement aux FNB canadiens pour une période de 7 ans après la date de la convention, sous réserve de certaines conditions. Ni John Hancock Advisers, LLC ni Dimensional Fund Advisors LP ne garantissent l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice ou des données qui y sont incluses, ni ne sont responsables des erreurs, des omissions ou des interruptions touchant l'indice. John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, concernant les résultats qui seront obtenus par le fonds, les propriétaires des parts du fonds ou toute autre personne ou entité à la suite de l'utilisation de l'indice, de la négociation fondée sur l'indice ou des données qui y sont incluses, relativement au fonds ou à toute autre fin. John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, et dénient expressément toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à l'emploi relativement à l'indice et aux données qui y sont incluses. Sans que soit limitée la portée de ce qui précède, John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP ne seront en aucun cas responsables des dommages-intérêts spéciaux, punitifs, directs, indirects ou consécutifs (y compris les profits perdus) résultant de questions relatives à l'utilisation de l'indice, même s'ils ont été avertis de la possibilité de tels dommages-intérêts. Dimensional Fund Advisors LP reçoit une rémunération de Manuvie dans le cadre des droits d'utilisation sous licence des indices. Les FNB Manuvie ne sont pas parrainés, avalisés, vendus ni promus par Dimensional Fund Advisors LP et Dimensional Fund Advisors LP ne fait aucune déclaration quant à la convenance d'un placement dans ces FNB.

Les FNB Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie, une division de Gestion d'actifs Manuvie limitée. Des courtages, des frais de gestion et d'autres frais et charges peuvent être rattachés aux fonds négociés en bourse (FNB). Le prospectus et les aperçus du FNB contiennent les objectifs de placement, les risques, les frais et charges et d'autres renseignements importants concernant les FNB; veuillez les lire avant d'effectuer un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

À propos d'Investissements Manuvie :

Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'épargnants canadiens. Investissements Manuvie est l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada; elle propose avec ses sociétés affiliées une grande variété de produits, notamment des fonds négociés en bourse, des contrats de fonds distincts, des fonds communs et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Manuvie :

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2017, elle comptait environ 35 000 employés, 73 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 26 millions de clients. Au 30 septembre 2018, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (863 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 27,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 07:30 et diffusé par :