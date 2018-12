/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique aux fins de mise à jour sur les progrès réalisés à la COP24/







KATOWICE, Pologne, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, tiendra une téléconférence avec les médias canadiens et internationaux pour discuter de l'action climatique canadienne à l'échelle internationale et nationale, et pour faire le point sur les travaux en cours en collaboration avec les partenaires à la COP24 afin de mettre en oeuvre l'Accord de Paris, de lutter contre les changements climatiques et de créer les conditions favorisant une économie propre.

Activité : Point de presse par téléconférence Date : Le mardi 11 décembre 2018 Heure : 11 h 30 (HNE) / 17 h 30 (HEC)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada. Les renseignements pour accéder à la téléconférence seront fournis au moment de l'inscription. Il convient de noter que le point de presse se fera par téléconférence uniquement.

