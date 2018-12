Les Canadiens prennent plaisir au froid en planifiant des vacances hivernales







Un sondage IHG® révèle que 60 % des Canadiens considèrent le Canada comme une destination incontournable en hiver

TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Pendant les mois les plus froids de l'hiver, il est tout à fait naturel de vouloir s'éclipser vers les pays chauds pour échapper au froid hivernal. Cependant, les tendances suggèrent que plus de voyageurs prennent plaisir au froid et décident de prendre des vacances hivernales. Selon un récent sondage IHG® (InterContinental Hotels Group), la majorité des Canadiens (60 %) considèrent le Canada comme une destination voyage incontournable en hiver. Cela est particulièrement vrai chez les milléniaux, dont un tiers préfère profiter du froid et voyager au Canada pendant les mois d'hiver (34 %). À la lumière de cette nouvelle tendance, IHG publie sa liste de voyages hivernaux exceptionnels à faire au Canada afin d'encourager les Canadiens à profiter pleinement de l'hiver en cette saison touristique.

Beata Cieplik, vice-présidente régionale d'IHG, Canada, a affirmé : «?Il existe une foule d'activités hivernales uniques à faire au Canada. Alors, pourquoi ne pas suivre les dernières tendances en destinations voyages vers les climats froids?? Grâce à notre liste de voyages hivernaux exceptionnels au Canada, nous voulons montrer aux Canadiens qu'ils ne sont pas obligés de voyager très loin pour passer des vacances hivernales mémorables.?»

Le sondage a révélé qu'en ce qui concerne les voyages saisonniers, 51 % des Canadiens n'ont encore rien planifié. Pour ces personnes qui n'ont pas encore réservé leur voyage cet hiver, ne vous inquiétez pas?! Il n'est pas trop tard pour planifier un voyage au Canada.

Robin Esrock, auteur à succès du Great Canadian Bucket List et expert de renommée mondiale en voyages, affirme : «?En plus de nos nombreuses stations de ski de classe mondiale et nos sports d'hiver incomparables, le Canada offre des dizaines d'expériences hivernales vraiment uniques, d'un océan à l'autre. Que ce soit de siroter un verre de vin en raquettes, de danser sous les étoiles, d'aller à la rencontre des animaux sauvages ou de partir à l'aventure, les hivers canadiens nous donnent plusieurs raisons de célébrer.?»

Élaborée en partenariat avec Robin Esrock, la liste de voyages hivernaux exceptionnels d'IHG comprend 10 expériences hivernales à ne pas manquer à proximité des hôtels IHG situés dans la vaste région du Nord :

Montréal : passez une nuit entière à explorer les trésors culturels, musicaux et culinaires lors de la Nuit blanche, et ce, gratuitement.

passez une nuit entière à explorer les trésors culturels, musicaux et culinaires lors de la Nuit blanche, et ce, gratuitement. Kelowna : faites une randonnée en raquettes sur les ponts à chevalets du canyon Myra surplombant l'étincelant lac Okanagan, situé à 3?000 pieds d'altitude.

faites une randonnée en raquettes sur les ponts à chevalets du canyon Myra surplombant l'étincelant lac Okanagan, situé à 3?000 pieds d'altitude. Saskatoon : suivez les traces de l'insaisissable loup gris du Canada dans les forêts denses du parc national de Prince Albert .

suivez les traces de l'insaisissable loup gris du dans les forêts denses du parc national de . Canmore : découvrez d'étonnantes grottes et des ossements anciens lors d'une visite guidée souterraine.

découvrez d'étonnantes grottes et des ossements anciens lors d'une visite guidée souterraine. Niagara on the Lake : dégustez des vins en faisant une randonnée en raquettes dans des vignobles pittoresques.

dégustez des vins en faisant une randonnée en raquettes dans des vignobles pittoresques. Fredericton : venez admirer le célèbre tableau de Santiago El Grande de Salvador Dali.

venez admirer le célèbre tableau de Santiago El Grande de Salvador Dali. Halifax : savourez une bière dans le bâtiment historique de la célèbre Indian Pale Ale d'Alexander Keith

savourez une bière dans le bâtiment historique de la célèbre Indian Pale Ale d'Alexander Keith Mont-Tremblant : explorez de superbes sentiers enneigés à vélo à pneus surdimensionnés ( Fatbike ).

explorez de superbes sentiers enneigés à vélo à pneus surdimensionnés ( ). Windsor : observez le ciel étoilé dans le parc national de la Pointe-Pelée, la terre continentale la plus au sud du Canada .

observez le ciel étoilé dans le parc national de la Pointe-Pelée, la terre continentale la plus au sud du . Victoria : venez admirer le pygargue à tête blanche planant majestueusement au parc provincial Goldstream.

Avec plus de 180 hôtels partout au pays et 47 hôtels en développement, les voyageurs se sentent comme à la maison lorsqu'ils séjournent dans les hôtels IHG au Canada. Avec des enseignes préférées comme Holiday Inn® Hotels & Suites et des enseignes emblématiques de luxe comme InterContinental® Hotels and Resorts - le groupe IHG au Canada compte plus de 25?000 chambres réparties sur sept enseignes.

Appel à l'action

Pour voir la liste des dix expériences de voyages hivernaux exceptionnels d'IGH, cliquez ici. Laquelle allez-vous explorer en premier?? Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant #voyageshivernauxIHG

