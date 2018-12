Dates limites d'expédition pour les fêtes 2018 et conseils pratiques de Purolator







TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Purolator s'attend à livrer plus de 20 millions de colis durant la période des fêtes. Pour garantir que les destinataires reçoivent leurs cadeaux d'ici le 24 décembre 2018, Purolator demande aux clients d'envoyer leur colis dès que possible, de respecter les dates limites importantes et de suivre ces conseils d'expédition.

Dates limites d'expédition (pour que l'envoi soit livré d'ici le 24 décembre 2018)

Destination Date limite Canada, livraison le lendemain (si service offert) 20 décembre États-Unis, livraison le lendemain (si service offert) 20 décembre États-Unis, livraison par Purolator Routier 13 décembre Mexique, Caraïbes, Amérique centrale et Amérique du Sud 18 décembre Europe de l'Ouest (y compris le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne) 18 décembre Australie 18 décembre Asie de l'Est (y compris la Chine, le Japon et la Thaïlande) 17 décembre Autres destinations internationales (p. ex. Europe de l'Est, Afrique, Asie du Sud et Moyen-Orient) 11 décembre

Conseils d'expédition pour les fêtes

Placez les cadeaux au centre de la boîte, en vous assurant que tous les articles y entrent bien et n'en dépassent pas. Emballez chaque article avec un matériau protecteur. Entourez les articles fragiles avec un rembourrage d'au moins 3 po (8 cm) d'épaisseur. Remplissez les espaces vides avec du film à bulles et intercalez des séparateurs en carton pour protéger les contours d'objets comme des livres et des cadres. N'emballez pas la boîte extérieure avec du papier-cadeau, car celui-ci risque d'être endommagé durant le cycle d'expédition. Utilisez plutôt les boîtes et le film à bulles résistant en vente à votre centre d'expédition Purolator local. Au besoin, apposez un autocollant approprié si votre envoi est lourd ou renferme du verre ou un liquide. Évitez d'utiliser des boîtes usagées, qui deviennent moins résistantes après chaque utilisation. N'utilisez pas de colle, de ruban-cache, de ruban cellophane, ni de ruban en toile pour sceller la boîte. Nous recommandons de sceller vos colis avec un ruban auto-adhésif en plastique. Ne mettez jamais de ficelle, de corde, ni d'élastiques autour de vos colis. Ces articles peuvent se coincer dans l'équipement de traitement ou même se déchirer, ce qui risque d'endommager le colis. Indiquez clairement l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du destinataire, y compris le code postal, sur chaque colis faisant partie de votre envoi. Conservez votre numéro d'identification de colis pour mieux suivre votre envoi. Visitez le site purolator.com pour suivre votre envoi. Pour planifier une cueillette ou pour savoir où vous pouvez déposer vos colis, visitez le site purolator.com. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous joindre facilement, par téléphone (1 888 SHIP?123), par courriel (customer.care@purolator.com) ou par clavardage en direct (www.purolator.com)!

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 55 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 10 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site purolator.com.

