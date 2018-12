Le nouveau visage de Bureau en Gros







De nouveaux magasins concept à l'esthétisme audacieux offrant des services inégalés et une gamme de produits innovateurs.

RICHMOND HILL, ON, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Connu depuis des décennies comme un entrepôt de fournitures de bureau, Bureau en Gros est maintenant devenue l'entreprise du travail et de l'apprentissage et a inauguré son premier magasin concept à Kirkland, au Québec. Chef de file dans le domaine du travail et de l'apprentissage, l'entreprise lancera en janvier un deuxième emplacement concept au centre-ville de Toronto, en Ontario, qui offrira un espace de travail partagé, Staples Studio. Cette transformation vise à offrir aux clients une nouvelle expérience qui trouve ses fondements dans la collectivité, l'inspiration et les solutions qui permettront aux Canadiens de travailler, d'apprendre et de grandir ensemble.

« La façon dont les gens travaillent et vivent change entièrement, et Bureau en Gros s'adapte afin d'aider ses clients à travailler, à apprendre et à grandir », a déclaré David Boone, chef de la direction de Bureau en Gros. « Nous avons parlé à des milliers d'entrepreneurs, d'enseignants, d'élèves et de parents afin de mieux comprendre ce que nous pourrions faire pour mieux répondre à leurs besoins, et nous offrons une solution unique en son genre au Canada. Nous prenons chacune de nos décisions en réfléchissant autrement aux besoins de nos clients. »

Les deux premiers magasins concept de Kirkland et de Toronto offrent une toute nouvelle expérience de vente au détail. Pour davantage d'authenticité, les magasins ont été modernisés et intègrent des matériaux authentiques. Les lignes visuelles des magasins sont aussi plus ouvertes, afin d'attirer l'oeil pendant toute l'expérience en magasin. Des présentoirs et des tables d'affectation ont également été introduits pour présenter des solutions de produits adaptées à différents types d'environnements de travail. Les clients sont invités à interagir dans les zones de découverte pour tester et comprendre les solutions de produits choisies.

Aperçu du nouveau Bureau en Gros :

Nouvelle identité de marque - L'entreprise du travail et de l'apprentissage dicte chaque décision prise par Bureau en Gros.

- L'entreprise du travail et de l'apprentissage dicte chaque décision prise par Bureau en Gros. Expérience de découverte - Les clients pourront découvrir concrètement les produits dont ils ont besoin en magasin, y compris un nouveau bar à stylos, un bar à journaux et une zone de découverte technologique.

- Les clients pourront découvrir concrètement les produits dont ils ont besoin en magasin, y compris un nouveau bar à stylos, un bar à journaux et une zone de découverte technologique. Spotlight - Un nouvel espace a été créé pour permettre aux membres de la collectivité, aux entrepreneurs, aux éducateurs et aux étudiants de se rencontrer, de partager leurs idées et d'apprendre grâce à l'événement hebdomadaire Spotlight Speaker Series de Bureau en Gros.

- Un nouvel espace a été créé pour permettre aux membres de la collectivité, aux entrepreneurs, aux éducateurs et aux étudiants de se rencontrer, de partager leurs idées et d'apprendre grâce à l'événement hebdomadaire Spotlight Speaker Series de Bureau en Gros. Nouveaux produits à la conception recherchée - Des milliers de nouveaux produits ont été lancés en magasin et en ligne afin d'inspirer le travail et l'apprentissage.

- Des milliers de nouveaux produits ont été lancés en magasin et en ligne afin d'inspirer le travail et l'apprentissage. Technologie et connectivité - En tant que l'un des plus grands détaillants en technologie au pays, Bureau en Gros offre toutes les grandes marques de technologie, organisées par catégorie, ainsi que des experts sur place qui aideront les clients à connecter leurs résidences et leurs bureaux.

- En tant que l'un des plus grands détaillants en technologie au pays, Bureau en Gros offre toutes les grandes marques de technologie, organisées par catégorie, ainsi que des experts sur place qui aideront les clients à connecter leurs résidences et leurs bureaux. Services élargis - L'entreprise relance ses activités de services et les présente sous la forme modernisée qu'est la Boutique de solutions, qui fournira tout le soutien qui fait la renommée de Bureau en Gros, ainsi que de nouvelles catégories de services connexes, telles que les services de marketing numérique.

- L'entreprise relance ses activités de services et les présente sous la forme modernisée qu'est la Boutique de solutions, qui fournira tout le soutien qui fait la renommée de Bureau en Gros, ainsi que de nouvelles catégories de services connexes, telles que les services de marketing numérique. Omnicanal - Le nouveau Bureau en Gros existe en magasin ainsi qu'en ligne afin d'inspirer et de soutenir les Canadiens d'un océan à l'autre et peut assurer une livraison de la marchandise à 85 % des clients dès le lendemain grâce à une flotte spécialement affectée et moyennant des frais d'expédition minimaux, voire nuls.

- Le nouveau Bureau en Gros existe en magasin ainsi qu'en ligne afin d'inspirer et de soutenir les Canadiens d'un océan à l'autre et peut assurer une livraison de la marchandise à 85 % des clients dès le lendemain grâce à une flotte spécialement affectée et moyennant des frais d'expédition minimaux, voire nuls. Staples Studio, un nouvel espace de travail partagé - En commençant par Toronto , Bureau en Gros introduit le travail partagé dans son magasin de l'avenue University, en offrant aux entrepreneurs et aux entreprises tout l'espace et toutes les ressources dont ils pourraient avoir besoin, y compris le tout dernier café Mos Mos.

Relier et soutenir les collectivités

En commençant par les deux nouveaux emplacements conceptuels, Bureau en Gros présente Spotlight, un nouvel espace de rencontre et d'apprentissage communautaire qui se veut un lieu d'apprentissage continu. Des démonstrations de produits novateurs et des activités de réseautage entrepreneurial donneront l'occasion d'établir de nouveaux liens importants, et Bureau en Gros organisera un événement hebdomadaire Spotlight Speaker Series, afin d'informer et de susciter l'inspiration.

Les entrepreneurs locaux, les pigistes et les entreprises sont invités à se joindre à Staples Studio, un nouvel espace de travail partagé, qui sera ouvert à Toronto au magasin de l'avenue University. Les personnes habitant Toronto qui souhaiteraient avoir accès à des espaces de bureaux à la fois flexibles et abordables auront également un accès inégalé aux produits, à la technologie et aux services commerciaux, qui seront tous à leur disposition.

Le nouveau site de l'avenue University comprend également un café à service complet géré par le café Mos Mos. L'histoire du café Mos Mos, qui a été créé en 2014, démontre tout l'esprit d'entreprise et de solidarité inspirant que Bureau en Gros a adopté. Le café Mos Mos n'a qu'un seul but : infuser la parfaite expérience d'un café qui permet aux autres de prendre quelques minutes pour déguster le moment présent.

« Notre rôle dans les collectivités pour lesquelles nous assurons le service ne peut être sous-estimé. Nous avons toujours fait partie des vies professionnelles et pédagogiques, et maintenant nous aidons les collectivités à tisser des liens et à s'appuyer les unes les autres, quelle que soit la façon dont elles choisissent de travailler, d'apprendre et de s'épanouir », a ajouté M. Boone. « Le nouvel esthétisme conceptuel de ces deux magasins invite tous ceux qui y viennent à passer du temps dans le magasin, à profiter d'un endroit pour se détendre et flâner, à explorer les produits, à prendre un café, à partager des idées et à travailler avec d'autres. »

Repenser la marchandise et les magasins

En plus de la possibilité de travailler et d'apprendre, une nouvelle sensibilité au design, plus moderne, sera présente dans les nouveaux magasins, de leur aménagement à la présentation des produits et à la marchandise actuellement disponible. Bureau en Gros lancera des milliers de nouveaux produits, à la conception améliorée afin d'inspirer la productivité et la créativité.

En entrant dans un nouveau Bureau en Gros, les clients verront que le magasin a été divisé en zones qui leur permettent de mieux découvrir comment ils peuvent améliorer leur façon de travailler et d'apprendre.

Technologie et Connectivité - Les experts en technologie aideront les clients à déterminer les outils les mieux adaptés pour être productifs et connectés, n'importe où et n'importe quand, afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

- Les experts en technologie aideront les clients à déterminer les outils les mieux adaptés pour être productifs et connectés, n'importe où et n'importe quand, afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Écriture et création - Cette zone met en valeur toutes les préférences particulières des styles et des outils d'écriture, en offrant aux clients une expérience concrète aux bars à stylos et à journaux.

- Cette zone met en valeur toutes les préférences particulières des styles et des outils d'écriture, en offrant aux clients une expérience concrète aux bars à stylos et à journaux. Encre et papier - Cette zone embrasse la résurgence de l'expérience tactile de l'écriture de lettres, de la tenue d'un journal et du collimage. L'impression a toujours été au coeur des activités de l'entreprise, et cette zone prendra tout en charge, du curriculum vitæ à l'invitation en passant par le papier photo, et bien plus encore.

- Cette zone embrasse la résurgence de l'expérience tactile de l'écriture de lettres, de la tenue d'un journal et du collimage. L'impression a toujours été au coeur des activités de l'entreprise, et cette zone prendra tout en charge, du curriculum vitæ à l'invitation en passant par le papier photo, et bien plus encore. Espaces de travail - Ces espaces comprendront des présentoirs qui permettront aux clients de se plonger dans la visualisation de leur espace de travail rêvé. Que vous soyez concepteur ou diététiste, la création d'un espace de travail optimal augmentera votre productivité. En tant qu'entreprise du travail et de l'apprentissage, Bureau en Gros peut intégrer le mobilier, la technologie et les solutions accessoires - et recommander l'aménagement approprié à partir d'exemples prédéfinis dont les combinaisons sont presque illimitées - pour que tout fonctionne ensemble. Cette nouvelle approche tient compte de chaque sens pour aider à stimuler la productivité.

« Ces zones vont au-delà du marchandisage et indiqueront aux futurs services de Bureau en Gros comment les clients perçoivent les plateformes numériques et notre stratégie globale de contenu », a poursuivi M. Boone. « Le nouveau Bureau en Gros est un lieu de découverte, une façon de célébrer une vaste gamme de produits et services qui permettront aux Canadiens de mieux travailler et apprendre ensemble. Nous voulons véritablement collaborer avec nos clients et les collectivités, en les inspirant alors qu'ils nous inspirent et qu'ils s'inspirent les uns les autres. »

Offrir des services évolués

L'approche évoluée de l'offre de services sur laquelle les clients comptent depuis des années sera accrue et encore meilleure dans l'ensemble du pays grâce à la Boutique de solutions. Disponible dans les magasins partout au pays, celle-ci offrira des solutions pour les particuliers, les entrepreneurs, les entreprises, les étudiants, les enseignants et quiconque ayant des besoins en matière d'impression et de marketing, de marketing numérique, de services technologiques, etc., afin de les aider à résoudre des problèmes et à faire grandir leurs projets.

À court terme, les clients n'auront pas besoin de se rendre dans les premiers emplacements conceptuels de Toronto et de Kirkland pour découvrir l'entreprise de travail et d'apprentissage. Bon nombre de ces approches uniques en matière de services et d'éducation seront mises en oeuvre partout au pays.

« Nous avons hâte que les Canadiens commencent à faire l'expérience de l'entreprise de travail et d'apprentissage, dans l'un de nos nouveaux emplacements conceptuels, alors que nous développons notre expérience en ligne, ou dans leur magasin Bureau en Gros local. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'être un centre pour l'accomplissement continu des collectivités, pendant qu'elles travaillent, apprennent et grandissent », a conclu M. Boone.

Il est possible de se renseigner sur la nouvelle approche adoptée par Bureau en Gros pour servir les Canadiens en visitant le site www.staples.ca et d'indiquer comment Bureau en Gros peut aider les Canadiens à mieux travailler, apprendre et grandir à #worklearngrow.

SOURCE Staples Canada/Bureau en Gros

