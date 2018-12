La compagnie aérienne Xiamen ouvre un vol direct entre Paris et la Chine (Fuzhou)







PARIS, 11 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Xiamen Airlines a été élue "Meilleure compagnie aérienne" pour la 6e année consécutive depuis 2012 grâce à son extraordinaire service aérien et lance officiellement son nouveau vol direct entre Paris et Fuzhou le 11 Décembre 2018. L'ouverture de ce nouvel itinéraire fera bénéficier aux passagers d'une expérience unique.

3 fois par semaine ? Un trajet de 13 heures et 25 minutes

Le trajet Paris ? Fuzhou s'effectuera 3 fois par semaine (MF825 & MF826) chaque mardi, jeudi et dimanche, avec un aller-simple d'une durée de 13 heures et 25 minutes. Le départ se fera à Paris à 13 heures 30 (GMT+8) et l'arrivée à Fuzhou aux alentours de 07 heures 30 le lendemain matin ; le vol-retour partira à 00h30 de l'Aéroport International de Fuzhou Changle (FOC) et arrivera à Paris vers 06 heures 55.

Xiamen Airlines étendra également ses opérations vers 9 métropoles Européennes incluant Londres, Athènes, Prague, Madrid et Barcelone via des partenariats avec Air France, Czech Airlines (Pologne) etc. Les passagers Européens peuvent maintenant voyager vers les principales villes de Chine et du Sud-Est de l'Asie grâce à la compagnie aérienne Xiamen avec des services de transits fluides.

Goûter à l'expérience Boeing 787 Dreamliner et à la cuisine traditionnelle chinoise ou occidentale

Le trajet se fait dans un Boeing 787 Dreamliner. Les passagers peuvent profiter de plus d'espace personnel et de plus d'espace pour les jambes, ainsi que de vitres extra larges et de LED dynamiques pour éviter le jet lag. Les sièges inclinables à 180 degrés en première classe et classe affaire permettent d'avoir un sommeil de qualité durant ce trajet longue distance. Un wifi embarqué, des divertissements, des achats détaxés ainsi que des récompenses pour les membres sont également fournies pour améliorer l'expérience à bord.

Les repas sont spécialement conçus avec des influences culturelles venant à la fois de Paris et Fuzhou.

Le menu occidental "Love of Paris" est conçu par Angelo Faoro Marino, chef de cuisine du groupe hôtelier Wyndham Destinations. L'apéritif est une mousse de foie gras sous-vide. Le plat principal se compose d'un filet d'agneau cuisiné servi en forme de « Chevalier », d'un Bordeaux Château Beychevelle et d'une soupe à l'oignon, le dessert est un gâteau aux trois chocolats avec une bouteille de vin Château Soutard.

Le menu Chinois "Charm of Rong-City (Fuzhou)" s'inspire de la cuisine locale de Fuzhou, des ses thés et de ses sites pittoresques. L'apéritif est un hors d'oeuvres de viandes et une soupe de côtes ayant différents arômes de thé. Le plat principal se compose de poisson (un bar) haché et de côtes à l'arôme du thé Da-Hong-Pao. Le dessert est un soufflé au Jasmin. Chaque bouchée fait voyager les passagers à travers l'histoire de Fuzhou, qu'elle soit passionnée ou douce, trépidante ou calme.

Xiamen Airlines accélère la mondialisation

Xiamen Airlines est la première entreprise moderne de vols aériens en Chine. Créée en 1984 avec un prêt de 5000 RMB, elle est devenue la 5e plus grande compagnie aérienne de Chine après 34 ans de croissance constante et est la seule compagnie aérienne rentable durant 31 années consécutives. Elle est aussi encensée en tant que « L'épitome de l'industrie de l'aviation civile de Chine ».

Xiamen Airlines a fait un grand effort concernant la qualité de service et la sécurité au fil des années. Elue « Meilleure compagnie aérienne » pour ses services extraordinaires durant 6 années consécutives par les passagers Chinois, Xiamen Airlines a reçu le prix « Qualité Chinoise » en Mars 2016, la première dans l'industrie du service et la seule compagnie aérienne à avoir jamais reçu ce prix.

Depuis 2015, Xiamen Airlines a lancé de nouvelles routes intercontinentales reliant l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie. De Xiamen et Fuzhou, les passagers peuvent voyager de façon fluide vers les destinations les plus prisées de Chine, Hong-Kong, Taiwan, Macao et des destinations du sud-est de l'Asie.

