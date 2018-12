Le parc Grovehill de Lachine sera doté d'aménagements et d'une programmation d'animation pour l'hiver







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les élus de l'Arrondissement de Lachine ont autorisé, lors de la séance du conseil d'hier soir, un contrat avec La Pépinière|Espaces collectifs dans le but d'offrir à ses citoyens des aménagements et de l'animation permettant de profiter des joies de l'hiver au parc Grovehill. « Le conseil s'était engagé à accroître l'animation dans les parcs et les espaces publics de l'arrondissement. En animant le parc Grovehill, un site prisé des Lachinois, nous offrons aux familles un lieu pensé, créé et aménagé pour eux », souligne Maja Vodanovic, mairesse d'arrondissement.

Le parc Grovehill, situé à l'angle de la rue Saint-Antoine et de la 33e Avenue, jouit d'une localisation centrale et est déjà fort fréquenté par les familles en hiver. Sa butte est caractérisée par un dénivelé qui la rend particulièrement populaire auprès des adeptes de glissade. Les parents pourront surveiller leurs enfants à partir d'installations confortables tout en profitant d'un environnement favorisant la détente et l'esprit de communauté. Tous pourront profiter d'abris et de foyers pour se réchauffer.

Une programmation d'animation est prévue à partir de la mi-janvier pendant neuf fins de semaine consécutives, ainsi que lors de la semaine de relâche scolaire. La troisième édition de la populaire Fête des neiges s'y tiendra par ailleurs le 16 février et d'autres événements thématiques s'ajouteront au calendrier. Ainsi animé et repensé, le parc Grovehill permettra aux Lachinois de mieux s'approprier la saison froide en se rassemblant et en participant à des activités.

La Pépinière|Espaces collectifs est un organisme à but non lucratif né en 2014 d'une initiative citoyenne. L'organisme est renommé pour l'aménagement et l'animation de plusieurs lieux publics, notamment le Village au Pied-du-courant, les Jardins Gamelin et le Café suspendu du Mont-Royal. « Grâce à l'expertise de La Pépinière, des pionniers en création d'espaces publics (placemaking) et en programmation d'animation à Montréal, les grands seront aussi heureux que les petits » mentionne Michèle Flannery, conseillère d'arrondissement du district du Fort-Rolland.

Le projet est doté d'une enveloppe budgétaire de 76 000 $. Cette première édition servira de phase exploratoire afin d'en évaluer le potentiel et d'être en mesure de mieux bonifier l'offre au cours des prochaines années.

