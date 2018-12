MathemaTIC décroche l'or pour la meilleure avancée dans le domaine du contenu personnalisé







Vretta et SCRIPT, du ministère de l'Éducation luxembourgeois, ont reçu la prestigieuse médaille d'or du Brandon Hall Group dans la catégorie Meilleure avancée dans le domaine du contenu personnalisé en récompense de l'implémentation réussie de la plateforme MathemaTIC et des progrès réalisés à l'égard de l'amélioration des connaissances et la réduction des inégalités dans les écoles du Luxembourg.

Le programme de prix d'excellence du Brandon Hall Group est le programme de récompenses le plus prestigieux au monde. Souvent appelés les « Oscars » du secteur de l'enseignement, les prix d'excellence récompensent les organisations qui ont mis en oeuvre des programmes, des stratégies, des modalités, des procédés, des systèmes et des outils ayant obtenu des résultats quantifiables.

« Remporter un prix d'excellence est un grand honneur, mais les véritables vainqueurs sont les organisations elles-mêmes et leurs clients, en raison de l'innovation dont elles font preuve et de l'attention qu'elles portent aux clients », a déclaré Rachel Cooke, directrice de l'exploitation du Brandon Hall Group et responsable du programme de récompenses.

En tant que pilier de la stratégie Digital(4)education établie par le ministère de l'Éducation dans le cadre de l'initiative « Digital Lëtzebuerg », la plateforme MathemaTIC a été créée pour offrir à tous les élèves un accès à des ressources pédagogiques de haute qualité afin de leur donner goût aux mathématiques et de leur donner la possibilité de participer à l'aide d'outils de TIC pour acquérir les compétences nécessaires au 21[e] siècle.

Le partenariat MathemaTIC n'a cessé de montrer à quel point il est important de transformer l'enseignement des mathématiques à travers l'utilisation de technologies immersives et attrayantes afin d'améliorer la réussite des étudiants et leur assurance en mathématiques, de les aider à apprendre les maths et à vivre intelligemment.

À propos du Brandon Hall Group

Avec 25 ans d'expérience dans la prestation de services de recherche et de conseil de premier plan, le Brandon Hall Group est l'organisme de recherche le plus connu et le mieux établi dans le secteur de l'amélioration des performances. L'organisme mène des recherches visant à stimuler les performances, et fournit des conseils stratégiques aux organisations responsables de la croissance et des résultats.

À propos de MathemaTIC

MathemaTIC est un pilier de la stratégie Digital(4)education établie par le ministère de l'Éducation luxembourgeois dans le cadre de l'initiative « Digital Lëtzebuerg » et des objectifs fixés par le programme de recherche et d'innovation Union européenne Horizon 2020 visant à sensibiliser les populations au numérique. Cette stratégie s'attache à offrir à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, un accès à des informations et des ressources pédagogiques de qualité. Le développement de MathemaTIC a vu participer des partenaires de SCRIPT, Vretta, le ministère de l'Éducation français, l'université du Luxembourg, le Luxembourg Centre for Education Testing, le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research et le Centre de gestion informatique de l'éducation.

