Disparue en 60 secondes : Palmarès des 10 voitures les plus prisées des voleurs au Canada

Le BAC explique pourquoi ces véhicules sont ciblés et quelle est leur destination

MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) a publié aujourd'hui son palmarès annuel des véhicules les plus prisés des voleurs au Canada, qui est compilé à partir des données de ses membres répartis dans tout le pays. Une fois de plus, les camionnettes de la série F de Ford occupent le premier rang du palmarès. Ces utilitaires de poids léger à moyen sont très populaires auprès des voleurs de voitures au Canada.

Henry Tso, vice-président, Services d'enquête, BAC répond à cinq questions essentielles sur le vol d'automobile.

1) Quels sont les véhicules volés?

À l'échelle nationale, les camionnettes F350 de Ford occupent les cinq premiers rangs. En Ontario, les voleurs ciblent les VUS et camionnettes haut de gamme, y compris les véhicules Tahoe, Silverado et Suburban de Chevrolet. Au Québec, ce sont les véhicules utilitaires sport de Acura, Toyota et Honda qui figurent parmi les plus volés. En Alberta, les F-250 et F-350 continuent de dominer le palmarès. Au Canada atlantique, la Maxima de Nissan est la voiture le plus souvent volée, suivie des véhicules Silverado de Chevrolet et de la Jeep Liberty.

2) Dans quelles provinces ces véhicules sont-ils volés?

Six provinces ont connu une augmentation du vol de véhicules en 2017 :

Nouveau-Brunswick (+28 %)

Ontario (+15 %)

(+15 %) Québec (+7 %)

Alberta (+6 %)

(+6 %) Colombie-Britannique (+2 %)

Terre-Neuve-et- Labrador (+1 %).

Ces augmentations provinciales se traduisent par une augmentation du vol d'automobiles à l'échelle nationale. Selon la publication Juristat de Statistique Canada, la police a déclaré près de 85 000 incidents de vol de véhicules automobiles en 2017. C'est une augmentation de 6 % (5 900 véhicules) par rapport à 2016.

3) À quelle période de l'année ces véhicules sont-ils volés?

Il ne semble pas y avoir de temps mort pour les voleurs et les vols de véhicules ont lieu chaque mois. Des statistiques du service de police de Montréal démontrent que le nombre de vols est moins élevé durant les mois d'hiver tandis que ce nombre est plus élevé de juillet à novembre. Il convient de noter que le vol du contenu des véhicules est plus courant durant la période de Noël, alors que les gens voyagent souvent durant la période des Fêtes avec des voitures chargées de cadeaux, ce qui en fait une cible pour les voleurs.

4) Pourquoi sont-ils volés?

Les véhicules volés peuvent être vendus à des consommateurs qui ne savent pas qu'ils ont été volés, vendus pour les pièces ou utilisés pour commettre d'autres crimes. Dans bien des cas, les véhicules sont envoyés en contrebande à l'extérieur du pays. Dans certains cas, les voleurs volent ce qui est à l'intérieur de votre voiture. Cela peut mener à une fraude à l'assurance ou à un vol d'identité dont les incidents sont en hausse. En 2017, plus de 17 500 incidents de vol d'identité ont été signalés.

5) Qui vole ces voitures?

Les analystes du vol du BAC soupçonnent que plusieurs véhicules sont ciblés dans le cadre d'un stratagème de blanchiment d'argent. Dans bien des cas, les réseaux de crime organisé commettent les vols d'automobiles et le produit du vol sert à financer des activités criminelles.

Le faible taux de récupération des véhicules volés suggère l'implication du crime organisé et que les véhicules volés sont exportés à partir des ports canadiens et des villes-frontières. Selon le Service canadien de renseignements criminels, les groupes de crime organisé impliqués dans des crimes reliés aux véhicules exercent principalement leurs activités à partir de Montréal et de Toronto.

Renseignements contextuels

Palmarès des 10 voitures les plus prisées des voleurs

Vous trouverez les Palmarès des 10 voitures les plus prisées des voleurs à l'échelle nationale et des provinces sur le site ibc.ca.

Comment protéger votre véhicule contre le vol

John Tod, directeur national, Services d'enquête, BAC offre les conseils suivants pour protéger votre véhicule contre le vol.

Ne laissez jamais le moteur tourner lorsque vous n'êtes pas dans le véhicule.

Stationnez dans des endroits bien éclairés.

Lorsque vous stationnez votre voiture, fermez toujours les fenêtres et verrouillez les portières.

Placez les objets de valeur et les colis dans le coffre où ils seront hors de vue.

Gardez votre voiture dans le garage la nuit.

Ne laissez pas de renseignements personnels dans le coffre à gants. Gardez avec vous les documents sur l'assurance et la propriété de la voiture lorsque vous stationnez votre véhicule.

Signalez le crime d'assurance

Pour signaler un crime d'assurance, appelez votre service de police local, le BAC au 1-866-422-4331 (service en français), ou 1-877-IBC-TIPS (service en anglais) ou Échec au crime au 1?800?222-8477. Pour de plus amples renseignements sur le vol d'automobile, parcourez le site ibc.ca.

