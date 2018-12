/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly parlera du potentiel du tourisme au Canada et de l'emploi pour les familles de la classe moyenne devant la Chambre de commerce de Montréal/







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, s'adressera à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle parlera du potentiel économique du tourisme au Canada et des bons emplois que ce secteur procure aux familles de la classe moyenne. La ministre Joly parlera également de la nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme.

En compagnie de Raymond Bachand, Liza Frulla et Claudine Roy, la ministre Joly présentera le rapport Exploiter le potentiel de l'économie touristique canadienne qui vient d'être publié

Ce déjeuner-causerie est organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui a pour mission d'être la voix du milieu des affaires montréalais et d'agir pour la prospérité des entreprises et de la métropole.

Date : Le mardi 11 décembre 2018



Heure : 11 h 30



Lieu : Le Centre Sheraton

1201, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)

