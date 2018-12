PayPal lance au Canada le service Xoom, un outil international de transfert de fonds à la fois rapide et sécuritaire







- Les Canadiens peuvent maintenant envoyer de l'argent à l'étranger, reçu en espèces ou par dépôt bancaire, dans plus de 130 pays au moyen de l'application mobile ou du site Web de Xoom -

TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - PayPal lance aujourd'hui au Canada le service Xoom, son outil international de transfert de fonds. Les Canadiens peuvent dorénavant utiliser Xoom pour envoyer de l'argent, payer des factures ou même recharger un forfait cellulaire dans plus de 130 pays dans le monde, et cela avec des frais de service des plus concurrentiels. Cette plus grande présence de Xoom en Amérique du Nord constitue un jalon important et illustre une fois de plus la volonté de PayPal de continuellement améliorer l'accessibilité, la sécurité, la commodité et l'abordabilité des outils de gestion et de transfert d'argent. Le lancement de Xoom par PayPal vient favoriser la bonne santé financière des Canadiens et de millions d'autres personnes à travers la planète.

Le marché global des transferts de fonds est évalué à 600 G$, dont près de 24 G$ par année au Canada1. Le Canada fait partie des nations les plus diversifiées au monde et accueille près de 7,5 millions de personnes issues de plus de 200 pays différents2. L'inauguration du service Xoom viendra simplifier la vie de plus d'un habitant sur cinq au Canada - un grand nombre d'entre eux devant soutenir financièrement les membres de leur famille toujours dans leur pays d'origine, en couvrant par exemple des frais médicaux ou scolaires, des factures de services publics ou tout autre besoin financier.

Historiquement, les frais rattachés au traitement efficace et à l'envoi sécuritaire de fonds à l'étranger s'avéraient élevés, mais grâce aux avancées technologiques - tout particulièrement en ce qui concerne les appareils mobiles - les frais de transfert de fonds peuvent être grandement réduits. Le transfert de fonds à l'aide d'un service numérique comme Xoom divise pratiquement par deux les frais (soit 3,93 %) sur le montant envoyé par rapport à ceux facturés par un service de transfert classique (soit 7,45 %)3.

« Les méthodes traditionnelles de transfert de fonds vers un pays étranger sont lentes, coûteuses et stressantes, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. Ceux qui envoient les fonds sont souvent inquiets de ne pas savoir quand - ou si - leurs proches recevront l'argent » , a mentionné Julian King, vice-président et directeur général de Xoom. « À titre d'entreprise perturbatrice dans l'univers des transferts de fonds numériques, Xoom vient éliminer ces irritants et simplifie et accélère la procédure d'envoi d'argent à l'étranger pour les Canadiens, que ces fonds soient reçus en espèces ou par dépôt bancaire, qu'ils servent à régler des factures ou encore à recharger le forfait cellulaire d'un être cher resté au pays - tout cela à partir de leur domicile ou de leurs appareils mobiles ».

Une manière rapide, pratique et sécuritaire de venir en aide aux personnes chères et éloignées, à moindre coût.

Les clients de Xoom peuvent envoyer, en une seule transaction, des fonds allant jusqu'à 12 500 CAD4 dans plus de 130 pays, dont l'Inde, la Chine et les Philippines. Pour les envois de fonds, et selon le pays du destinataire, les utilisateurs du service ont le choix entre plusieurs options : dépôt dans un compte bancaire, réception en espèces au comptoir et même livraison des fonds en espèces directement au domicile du destinataire. Les transferts effectués par Xoom peuvent être suivis rapidement et aisément au moyen de messages textes, courriels ou par l'entremise d'une application mobile ou du site Web de Xoom. Les expéditeurs peuvent également faire appel à notre personnel du service à la clientèle pour répondre à leurs interrogations, et ce, en anglais, en français, en espagnol ou en tagalog.

Xoom s'est associée à des institutions bancaires et à des partenaires dignes de confiance dans les pays qu'elle sert, afin de fournir des services de transfert de fonds rapides, sécuritaires et abordables. Selon les dernières données publiées par la Banque mondiale sur la migration et les envois de fonds (avril 2018), les trois pays qui reçoivent le plus de fonds à l'échelle mondiale sont l'Inde, la Chine et les Philippines. Xoom offre des services de transfert de fonds vers ces régions clés, sans oublier d'autres pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne et bien d'autres nations de l'Europe de l'Est et de l'Afrique.

Inde

Xoom propose l'un des services de transfert les plus rapides, les plus faciles et les plus concurrentiels pour envoyer de l'argent vers les pays de l'Asie du Sud, incluant : l'Inde, le Bangladesh , le Pakistan , le Sri Lanka et le Népal.

, le , le Sri Lanka et le Népal. Les familles indiennes qui font affaire avec la Punjab National Bank (PNB) bénéficient d'un service de dépôt instantané, 365 jours par année.

Pour ce qui est des autres grandes institutions bancaires du pays, comme la ICICI, la SBI et la HDFC, les fonds sont déposés dans un délai de quatre heures s'ils sont envoyés durant les heures d'ouverture locales.

Les familles peuvent aussi recueillir les fonds instantanément et en espèces dans plus de 50 000 points de services partout en Inde.

Chine

Les dépôts bancaires effectués en Chine par Xoom sont maintenant rapides et peu coûteux; ils paraissent aussi simples à effectuer qu'un transfert local par courriel.

La plupart des grandes banques chinoises acceptent instantanément les dépôts lorsqu'ils sont envoyés durant les heures de traitement entre 7 h et 22 h (heure de Beijing ).

). Vous pouvez également envoyer des fonds pour la recharge du forfait mobile d'un proche, et cela en tout temps.

Philippines

Avec Xoom, les Philippino-Canadiens ont désormais plus d'options d'envoi pour prendre soin de leurs familles aux Philippines .

. La réception en espèces peut se faire à toute heure et dans plus de 10 000 points de service au pays, la plupart du temps instantanément.

Xoom offre également le service de livraison à domicile sans frais supplémentaires et dans un délai maximal de six heures dans le Grand Manille, lorsque l'envoi est effectué avant 15 h (heure de Manille). Pour la plupart des autres provinces de l'archipel, le délai est de 24 à 48 heures.

Pour effectuer des transferts de fonds à l'étranger en quelques étapes simples avec Xoom, il n'y a qu'à télécharger l'application pour appareil mobile de Xoom (compatible avec Android et iOS) ou se rendre sur le site Xoom.com. Plus de 6,5 millions d'utilisateurs actifs de PayPal au Canada peuvent utiliser dès aujourd'hui leurs informations personnelles d'ouverture de session pour accéder aux services de Xoom.

PayPal

PayPal (NASDAQ: PYPL) est convaincue que l'accès à des services financiers crée des occasions. Dans cette optique, elle s'engage à démocratiser les services financiers et à donner la possibilité aux particuliers comme aux entreprises d'y adhérer et de s'épanouir dans l'économie mondiale. Sa plateforme de paiement numérique ouverte permet aux 254 millions de titulaires de comptes actifs de faire des transactions branchées en toute confiance, au moyen de modes de paiement nouveaux et puissants, qu'il s'agisse d'une transaction faite en ligne, depuis un appareil mobile, dans une application ou en personne. Avec la combinaison d'innovations technologiques et de partenariats stratégiques qu'elle offre, PayPal fait naître de meilleures manières de gérer et de déplacer de l'argent et permet de pouvoir envoyer des paiements, de payer ou d'être payé avec liberté et souplesse. Offerte dans plus de 200 marchés dans le monde, la plateforme PayPal, qui englobe Braintree, Venmo et Xoom permet aux consommateurs comme aux marchands de recevoir de l'argent dans plus de 100 devises, de retirer des fonds dans 56 devises et de détenir des fonds dans leurs comptes PayPal dans 25 devises. Pour obtenir davantage de renseignements au sujet de PayPal, visitez www.paypal.ca.

























1 Source : Selon la plus récente Note d'information sur les migrations et le développement de la Banque mondiale, datant du 29 avril 2018. 2 Source : Population des immigrants au Canada, Recensement de la population de 2016 publié par Statistique Canada 3 Source : Xoom, livre blanc Digital Remittances:Enhancing Financial Health for Families around the World, 2017 4 Sujette aux exigences de contrôles de connaissance du client (KYC). L'envoi de plus de 10 000 CAD dans une période de 24 heures requiert un délai additionnel de quelques jours. La rapidité d'exécution du transfert est conditionnelle aux heures d'activités du partenaire, à la disponibilité des fonds, à l'approbation par le système exclusif de vérification de Xoom et de la disponibilité des systèmes du partenaire. L'option pourrait ne pas être offerte pour toutes les transactions.

