/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique prendra la parole lors d'une activité de la COP24 visant à promouvoir une transition équitable/

KATOWICE, POLOGNE, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, se joindra au Congrès du travail du Canada et au Centre pour une transition juste afin de participer à l'activité Syndicats en action pour une transition juste lors de la 24e Conférence des Parties (COP24). La ministre et d'autres intervenants parleront des défis et des possibilités qui se présentent pour les travailleurs alors que le monde se tourne vers un avenir à faible émission de carbone et une économie propre et verte.

L'activité sera également diffusée en direct sur Facebook.

Activité : Syndicats en action pour une transition juste Date : Le mardi 11 décembre 2018 Heure : 7 h (HNE)/13 h (HEC) Lieu : Pavillon WWF, pavillon E, rez-de-chaussée, Nr18, COP24

Les représentants des médias sont invités à participer et sont priés de s'inscrire au préalable sur le site Web de l'activité.

