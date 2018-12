/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration de nouveaux locaux à l'école de technologie supérieure/







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, M. David Lametti, et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, participeront à l'inauguration de nouveaux locaux à l'École de technologie supérieure.

DATE : Mardi le 11 décembre 2018





HEURE : 10 h





LIEU : École de technologie supérieure

Salle d'exposition à l'entrée de la bibliothèque

1110, rue Notre-Dame Ouest

Montréal (Québec) H3C 1K5









ET





HEURE : 10 h 45





LIEU : Centech

Hall d'entrée Saint-Jacques

1000, rue St-Jacques

Montréal (Québec) H3C 1G7

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

