/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Négociation à Revenu Québec - Le personnel professionnel manifestera à travers le Québec les 11 et 12 décembre/







QUÉBEC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) organisera une série de manifestations à travers le Québec les 11 et 12 décembre pour ses quelque 4 600 professionnelles et professionnels de Revenu Québec -- toutes et tous membres du SPGQ -- en grève illimitée, de soir et de fin de semaine, depuis le 30 octobre.

Cette grève et les manifestations surviennent en raison du manque de volonté du gouvernement qui hésite à investir les ressources nécessaires pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale, la planification fiscale abusive et les paradis fiscaux. Même si la pression de la grève a forcé l'employeur à démontrer une ouverture à la table de négociation, le SPGQ estime que l'investissement nécessaire pour assurer la santé fiscale québécoise n'est pas atteint.

Voici le lieu de la manifestation qui se tiendra le 11 décembre, de 12 h 15 à 12 h 45 :

Montréal

150, rue Sainte-Catherine Ouest

Voici le lieu de la manifestation qui se tiendra le 12 décembre, de 7 h 45 à 8 h 15 :

Sherbrooke

2665, rue King Ouest

Voici le lieu de la manifestation qui se tiendra le 12 décembre, de 12 h à 12 h 30 :

Rimouski (de 12 h à 12 h 30)

212, avenue Belzile

Voici les lieux des manifestations qui se tiendront le 12 décembre, de 12 h 15 à 12 h 45 :

Montréal

5199, rue Sherbrooke Est

11, rue Place-du-Commerce ( Brossard )

5, Place Laval ( Laval )

1225, chemin du Tremblay (Longueuil)

825, rue Saint-Laurent Ouest (Longueuil)

Trois-Rivières

225, rue des Forges

Québec

3800, rue de Marly

1000, route de l'Église

1141, route de l'Église

1265, boulevard Charest Ouest

2535, boulevard Laurier

Gatineau

170, rue de l'Hôtel-de-Ville

Rouyn-Noranda

19, rue Perreault Ouest

Jonquière

1920, boulevard Mellon

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 25 500 spécialistes, dont environ 18 000 dans la fonction publique, 4 500 à l'Agence du revenu du Québec et 3 000 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 06:00 et diffusé par :