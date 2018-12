ONOT est lancé aujourd'hui sur KuCoin, l'une des cinq meilleures bourses d'échange de monnaies numériques







SINGAPOUR, 11 décembre 2018 /PRNewswire/ -- ONO, le plus grand réseau social de chaîne de blocs au monde, annonce aujourd'hui que la bourse de Singapour KuCoin va ouvrir trois échanges de paires : ONOT/BTC, ONOT/ETH et ONOT/USDT. Selon l'annonce officielle de KuCoin, le service d'échange ONOT ouvrira aujourd'hui à 16 h 00, heure de Singapour et les transactions débuteront officiellement à 18 h 00.

La bourse de KuCoin s'attache à fournir aux utilisateurs un plus grand choix de placement. Depuis sa création il y a un an, elle a lancé plus de 180 projets de chaînes de blocs, soutenant environ 400 échanges de paires ; son nombre d'échange de paires la classe parmi les dix premières bourses mondiales. Grâce à ses normes strictes d'examen des devises et à sa bonne réputation dans le secteur, KuCoin a également attiré plus de 30 projets de start-up mondiales. Parmi celles-ci GOCoin, à l'instar de GO, LOOM et PHX, ont toutes été multipliées par dix.

En 2018, le projet a permis aux cryptomonnaies mondiales d'accorder les pessimistes comme les optimistes. ONOT est le seul des dix projets au monde à avoir été lancé sur la bourse KuCoin, au quatrième trimestre de 2018. Le livre blanc V2.3 publié officiellement par ONO, montre qu'ONOT est le seul certificat de circulation du Réseau social ONO. Sa mise en circulation initiale est de 75 milliards et il est doté d'un mécanisme d'émission et de destruction annuelles progressives. Le montant total restera à 100 milliards. Actuellement, le montant total des ONOT en circulation sur le marché est de 12 milliards, soit 16 % du montant total des émissions initiales.

ONO dApp a été mis sur le marché européen début novembre en se conformant au RGPD de l'UE et compte actuellement plus de quatre millions d'utilisateurs enregistrés et environ 800 000 sympathisants communautaires de 189 pays. Plus tôt, la société américaine Agora Holdings Inc., a annoncé à Toronto que sa filiale détenue à 51 %, eSilkroad Network, avait signé une lettre d'interprétation d'un accord d'assistance mutuelle avec ONO, pour l'aider à étendre sa clientèle à l'échelle mondiale.

Dans l'écosystème du réseau de valeur ONO, ONOchain - qui sera officiellement lancée en 2019 -, servira de chaîne publique sous-jacente ; elle disposera d'une base de données historique multicouche pour l'achat de RAM, prendra en charge des millions de TPS pour les noeuds API et sécuriser le contenu conservé. Elle sera caractérisée par un grand volume de stockage.

Avertissement sur les risques : les monnaies numériques représentent un placement à haut risque. Soyez prudents dans vos achats, en fonction de vos capacités à prendre des risques et soyez attentifs aux risques de placement.

