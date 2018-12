Invitation de presse - La fête de Noël de Leucan : l'activité attendue par les familles







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, vous invite à sa fête de Noël qui aura lieu le dimanche 16 décembre 2018 de 13 h 30 à 16 h à la salle de réception Amiens de Saint-Léonard.

Près de 75 familles de la région de Montréal seront présentes ce dimanche afin célébrer Noël et d'oublier le temps d'un instant leur quotidien très difficile. Végane et Crinoline de l'émission de télévision jeunesse Les Salmigondis, les danseurs de l'école de danse CORNERYUL de Verdun ainsi que le père Noël seront sur place pour amuser petits et grands. Ce dimanche, joignez-vous à nous pour voir la magie des fêtes briller dans les yeux des familles de Leucan.

Quoi Fête de Noël de Leucan Montréal-Laval Heure Dimanche 16 décembre de 13 h 30 à 16 h Lieu Amiens - Salles de réception 8700, boul. Langelier, Saint-Léonard, QC H1P 3C6 Qui Familles membres de Leucan

Carol Beaudry, directrice, services aux familles, recherche et partenariats

SOURCE Leucan

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 05:00 et diffusé par :