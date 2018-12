Ivanhoé Cambridge et Claridge lancent un deuxième véhicule de 100 M$ pour investir au Québec







Les partenaires appuient les projets immobiliers aux côtés de promoteurs québécois

MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge et Claridge annoncent aujourd'hui la création d'un deuxième véhicule d'investissement destiné à des projets immobiliers dans les agglomérations urbaines du Québec, principalement celles de Québec et de Montréal.

Lancé en 2016, le premier véhicule québécois de 100 M$ a investi dans neuf projets résidentiels du Grand Montréal et un dans la région de Québec. Tous les projets du premier véhicule ont atteint l'étape de la construction ou ont été achevés. Les projets, de type condos ou locatifs, sont variés : résidentiel locatif de haute et moyenne densité, usages mixtes, logements pour étudiants et condos haut de gamme.

Ce deuxième véhicule annoncé aujourd'hui permettra de poursuivre la croissance du portefeuille d'Ivanhoé Cambridge dans les régions de Montréal et Québec, et d'investir aux côtés de promoteurs locaux.

« Nous sommes fiers d'investir dans la réalisation de projets porteurs au Québec, a déclaré Ezio Sicurella, vice-président exécutif, Résidentiel, Hôtels et Fonds d'investissements immobiliers. Ces projets portés par des promoteurs québécois nous permettent de réaliser nos objectifs d'investissement tout en appuyant la croissance de l'industrie. De plus, chaque projet génère une activité économique très importante au niveau régional et crée des emplois chez bon nombre de PME. »

« Nous sommes très satisfaits des investissements que nous avons faits jusqu'à présent dans des projets de développement immobilier, a fait remarquer Wayne Heuff, vice-président exécutif et directeur général de Claridge Immobilier. De par leur nature, chaque projet est différent et complexe et les compétences de nos partenaires promoteurs sont mises en évidence. Le partenariat avec Ivanhoé Cambridge a été un succès à ce jour, et nous demeurons convaincus que cette plateforme d'investissement permettra aux deux sociétés d'atteindre leurs objectifs de rendement et d'aider les promoteurs québécois à connaître le succès et à faire croître leurs entreprises. »

Exemples de projets

Voici cinq projets dans lesquels Ivanhoé Cambridge et Claridge ont choisi d'investir :

Promoteur Projet Type Ville Nombre

d'unités Immostar Les Loges Saint-Nicolas Résidentiel locatif Saint-Nicolas 857 PUR Immobilia® Gardenville Longueuil Condos Longueuil 98 Bâtimo - Promoteur et gestionnaire immobilier 1111 Atwater (site de l'ancien

Hôpital pour enfants de

Montréal) Usage mixte Montréal 324/23 Canderel 6795 Marconi Conversion en

bureaux de style

« lofts » Montréal 9 800 m2

(105 000 pi2) Altius District Hochelaga Condos Montréal 240

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s'associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et de la logistique. Ses actifs s'élevaient à plus de 60 G$ CA au 30 juin 2018. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements: ivanhoecambridge.com.

À propos de Claridge

Fondée en 1987 par Charles Bronfman, Claridge est une société d'investissement dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. L'entreprise représente aujourd'hui les intérêts de la famille de Stephen Bronfman et est activement impliquée dans la gestion d'un portefeuille diversifié constitué de placements gérés par des tiers, mais également de participations directes au sein d'entreprises oeuvrant dans l'industrie alimentaire, des technologies, de l'énergie, de l'immobilier et du divertissement. claridgeinc.com

SOURCE Ivanhoé Cambridge Inc.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 05:00 et diffusé par :