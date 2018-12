Les Prédictions TMT 2019 de Deloitte prévoient une hausse de la popularité des haut-parleurs intelligents au Canada







Deloitte prédit que le haut-parleur intelligent deviendra la catégorie d'appareil connecté affichant la croissance la plus rapide au monde, avec une utilisation bien distincte au Canada - connaître la météo

Le haut-parleur intelligent sera bientôt l'appareil connecté affichant la croissance la plus rapide au monde.

Le talent et l'innovation dont fait preuve le Canada stimuleront la croissance de ses services infonuagiques reposant sur l'intelligence artificielle (IA).

La popularité des paris sportifs se traduit par un plus grand nombre d'hommes canadiens qui regardent les émissions à la télévision, surtout lorsque de l'argent est en jeu.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Dans le cadre de la 18e édition de ses Prédictions du secteur Technologies, médias et télécommunications (TMT), Deloitte prévoit une hausse de la popularité des haut-parleurs intelligents - haut-parleurs connectés à internet et pourvus d'assistants numériques intégrés - au Canada. Alors que le taux d'adoption des haut-parleurs intelligents est actuellement de 9 % au pays, Deloitte prévoit une adoption plus répandue une fois les barrières de la langue franchies et que les Canadiens comprendront pleinement l'usage qu'ils peuvent faire de ces appareils. Le taux d'adoption des haut-parleurs intelligents au Québec représente près de la moitié de celle du reste du pays. Dans six pays faisant l'objet du sondage, cette technologie est utilisée pour écouter de la musique - à l'exception du Canada, où l'on interroge les haut-parleurs intelligents pour connaître la météo.

« Partout dans le monde, les haut-parleurs intelligents s'apprêtent à connaître une croissance impressionnante, déclare Duncan Stewart, directeur de la recherche du secteur Technologies, médias et télécommunications chez Deloitte Canada. Nous prévoyons aussi une certaine croissance au Canada, mais les obstacles à l'adoption de cette technologie demeurent. En effet, la langue est encore un défi au Québec, où l'utilisation des haut-parleurs intelligents est la moins répandue de tout le pays. Par ailleurs (et sans grande surprise), les Canadiens interrogent surtout les haut-parleurs pour connaître la météo, alors que les possibilités qu'offrent ces appareils vont beaucoup plus loin. »

Deloitte prédit que l'industrie des haut-parleurs intelligents aura une valeur de 7 milliards de dollars américains en 2019. Cette croissance de 63 % par rapport à 2018 est sur le point de faire du haut-parleur intelligent la catégorie d'appareil connecté affichant la croissance la plus rapide au monde.

L'IA au Canada : garder le pas avec la concurrence

Deloitte prédit qu'en 2019, les entreprises accéléreront le rythme auquel elles adoptent des logiciels et des services infonuagiques reposant sur l'intelligence artificielle (IA). Le Canada n'a pas la taille et l'envergure qu'il faut pour rivaliser avec les géants technologiques mondiaux de l'infonuagique. Par contre, il fournira probablement la technologie nécessaire aux entreprises qui proposeront des ressources d'IA basées sur l'infonuagique. Le Canada assistera en outre à la démocratisation des ressources et des avantages que recèle l'IA, lesquels étaient jusqu'à présent l'apanage des adopteurs précoces.

En tant que solide leader mondial de l'IA, l'innovation et le talent dont fait preuve le Canada peuvent contribuer à propulser la croissance de l'IA dans le nuage, selon toute probabilité dans le domaine des applications (des logiciels d'affaires en particulier). Parmi les entreprises mondiales utilisant déjà l'IA, 58 % le font grâce à des logiciels infonuagiques pour entreprise, pourcentage qui devrait augmenter pour passer à 87 % d'ici 2020.

« Tout porte à croire que l'IA s'apprête à devenir l'un des principaux moteurs économiques de notre époque, avance Massimo Iamello, leader du secteur Technologies, médias et télécommunications au Québec chez Deloitte. Le Canada est un chef de file au chapitre de la recherche et des talents, ce qui nous place en bonne position pour stimuler l'innovation et la croissance des services infonuagiques reposant sur l'IA en dotant les fournisseurs de la technologie nécessaire pour répondre à la demande. »

Les émissions sportives à la télévision : un pari sûr au Canada

Les paris sportifs représentent dans l'ensemble une industrie de 200 milliards de dollars américains. Au Canada comme aux États-Unis, le visionnement d'émissions sportives à la télévision gagne en popularité auprès des hommes de 18 à 34 ans. Les Canadiens s'adonnent toutefois moins à cette activité que leurs homologues américains. Aux États-Unis, 73 % des Américains misant sur des événements sportifs au moins toutes les semaines sont beaucoup plus susceptibles d'écouter des émissions sportives à la télévision, contre 59 % au Canada. Deloitte prédit que 60 % de la population qui écoute des émissions sportives à la télévision pariera également sur les résultats sportifs - et plus elle pariera, plus elle écoutera des émissions sportives.

Les Prédictions annuelles TMT de Deloitte donnent un aperçu des principales tendances du secteur des technologies, des médias et des télécommunications à l'échelle mondiale. Elles s'appuient sur des recherches mondiales comprenant notamment des entrevues approfondies avec des clients, des analystes du secteur, des leaders du secteur à l'échelle mondiale et des professionnels des TMT des cabinets membres de Deloitte. L'année dernière, les Prédictions TMT de Deloitte ont atteint un taux d'exactitude de 90 %.

Voici les prédictions TMT les plus importantes en 2019 :

Gardez la ligne, et votre téléphone : avec la 5G, place à la vitesse grand V - 2019 sera l'année du déploiement concret des réseaux étendus sans fil de cinquième génération (5G), qui offriront des vitesses plus élevées que leurs prédécesseurs de quatrième génération. Les 24 % de Canadiens disposant d'une connexion sans fil à domicile seulement pour leurs besoins en matière de données accueilleront sans doute avec satisfaction l'avènement de la 5G au Canada en 2020 ou en 2021.

- 2019 sera l'année du déploiement concret des réseaux étendus sans fil de cinquième génération (5G), qui offriront des vitesses plus élevées que leurs prédécesseurs de quatrième génération. Les 24 % de Canadiens disposant d'une connexion sans fil à domicile seulement pour leurs besoins en matière de données accueilleront sans doute avec satisfaction l'avènement de la 5G au Canada en 2020 ou en 2021. L'infonuagique généralisera l'accès aux ressources de l'intelligence artificielle - En 2019, les entreprises accéléreront le rythme auquel elles adoptent des logiciels et des services infonuagiques reposant sur l'intelligence artificielle (IA). Parmi elles, 70 % accéderont aux ressources de l'IA au moyen de logiciels infonuagiques pour entreprise. Parmi les entreprises mondiales utilisant déjà l'IA, 58 % le font grâce à des logiciels infonuagiques pour entreprise, pourcentage qui devrait augmenter pour passer à 87 % d'ici 2020.

- En 2019, les entreprises accéléreront le rythme auquel elles adoptent des logiciels et des services infonuagiques reposant sur l'intelligence artificielle (IA). Parmi elles, 70 % accéderont aux ressources de l'IA au moyen de logiciels infonuagiques pour entreprise. Parmi les entreprises mondiales utilisant déjà l'IA, 58 % le font grâce à des logiciels infonuagiques pour entreprise, pourcentage qui devrait augmenter pour passer à 87 % d'ici 2020. Siri/Alexa/Google, quel temps fera-t-il aujourd'hui? - L'industrie des haut-parleurs intelligents - haut-parleurs connectés à internet et pourvus d'assistants numériques intégrés - vaudra sept milliards de dollars américains en 2019, devenant ainsi la catégorie d'appareils connectés affichant la croissance la plus rapide au monde.

L'industrie des haut-parleurs intelligents - haut-parleurs connectés à internet et pourvus d'assistants numériques intégrés - vaudra sept milliards de dollars américains en 2019, devenant ainsi la catégorie d'appareils connectés affichant la croissance la plus rapide au monde. Les émissions sportives à la télévision ont-elles un avenir au Canada? Pariez là-dessus! - En 2019, 60 % des hommes canadiens et américains, âgés de 18 à 34 ans, qui regardent des émissions sportives à la télévision parieront également sur des résultats sportifs - et plus ils parieront, plus ils écouteront des émissions sportives.

- En 2019, 60 % des hommes canadiens et américains, âgés de 18 à 34 ans, qui regardent des émissions sportives à la télévision parieront également sur des résultats sportifs - et plus ils parieront, plus ils écouteront des émissions sportives. À vos marques, prêt, jouez! - Dans le domaine des sports électroniques, le marché nord-américain augmentera de 35 % en 2019, tandis que le marché mondial atteindra un milliard de dollars américains d'ici la fin de cette même année.

- Dans le domaine des sports électroniques, le marché nord-américain augmentera de 35 % en 2019, tandis que le marché mondial atteindra un milliard de dollars américains d'ici la fin de cette même année. Radio : revenus, portée et résilience - Deloitte prévoit que les revenus mondiaux de la radio atteindront 40 milliards de dollars américains en 2019, alors que plus de 85 % de la population adulte dans le monde développé écoutera la radio chaque semaine.

- Deloitte prévoit que les revenus mondiaux de la radio atteindront 40 milliards de dollars américains en 2019, alors que plus de 85 % de la population adulte dans le monde développé écoutera la radio chaque semaine. L'impression 3D reprend de la vigueur - Les ventes liées à l'impression 3D par les grandes entreprises publiques connaîtront une croissance de 12,5 % en 2019 et en 2020, soit plus du double de la croissance de 5 % qu'elle a connue il y a quelques années.

- Les ventes liées à l'impression 3D par les grandes entreprises publiques connaîtront une croissance de 12,5 % en en 2020, soit plus du double de la croissance de 5 % qu'elle a connue il y a quelques années. L'ère sino : innovation axée sur la connectivité en provenance de la Chine - La Chine deviendra un leader des réseaux de télécommunication en 2019, jetant les bases de la gestation et de la maturation d'au moins trois nouveaux secteurs importants, chacun d'eux pouvant générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuellement d'ici 2023.

- La Chine deviendra un leader des réseaux de télécommunication en 2019, jetant les bases de la gestation et de la maturation d'au moins trois nouveaux secteurs importants, chacun d'eux pouvant générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuellement d'ici 2023. L'IA sera utilisée avec les semi-conducteurs fabriqués en Chine - Les revenus générés par les semi-conducteurs fabriqués en Chine augmenteront de 25 %, passant de 85 milliards de dollars américains en 2018 à 110 milliards de dollars américains en 2019. Deloitte prévoit également qu'un fabricant de puces chinois entreprendra en 2019 la fabrication de semi-conducteurs spécialisés pour l'IA et l'apprentissage machine.

- Les revenus générés par les semi-conducteurs fabriqués en Chine augmenteront de 25 %, passant de 85 milliards de dollars américains en 2018 à 110 milliards de dollars américains en 2019. Deloitte prévoit également qu'un fabricant de puces chinois entreprendra en 2019 la fabrication de semi-conducteurs spécialisés pour l'IA et l'apprentissage machine. L'arrivée des ordinateurs quantiques est imminente - verrouillez vos données - Les ordinateurs quantiques (OQ) ne remplaceront pas les ordinateurs classiques avant des décennies, mais Deloitte prévoit que l'importance du marché futur des OQ équivaudra plus ou moins à celle du marché des superordinateurs d'aujourd'hui, soit environ 50 milliards de dollars américains.

La tournée canadienne des Prédictions TMT de Deloitte prend son envol le 10 janvier à Toronto et comporte des arrêts à Montréal, à Québec, à Kitchener-Waterloo, à Vancouver, à Ottawa ainsi que dans d'autres villes canadiennes.

