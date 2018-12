Google Pay accessible à tous les utilisateurs d'Android grâce à boon







Avec boon, on peut payer mobile quel que soit sa banque

Wirecard, le leader international de l'innovation dans le domaine de la technologie financière numérique, invite aujourd'hui à télécharger sa solution de paiement mobile boon depuis le Google Play Store à l'occasion du lancement de Google Pay en France. Plus de 38 millions d'utilisateurs de smartphone sous Android en France peuvent maintenant payer avec leur mobile, quelle que soit leur banque.

Les nouveaux moyens de paiement sont encore loin de toucher tous les utilisateurs, et le secteur tout entier dispose ici d'une opportunité de croissance considérable. 64% des utilisateurs en France ont ainsi déclaré utiliser une solution de paiement mobile l'année dernière. Avec boon et Google Pay, les utilisateurs de mobiles sous Android en France disposent désormais d'une solution de paiement mobile sans contact sécurisé pour régler leurs achats : Grâce à la version de l'app boon sur Android, les utilisateurs ont juste à s'inscrire en quelques minutes en renseignant leur carte de paiement MasterCard ou Visa pour activer Google Pay. Pour payer en magasin, pas besoin d'ouvrir l'application, il suffit de placer le smartphone sur le terminal de point de vente et de s'authentifier pour régler vos achats.

L'application boon offre de plus un aperçu des transactions en temps réel ainsi que la possibilité de faire des virements entre utilisateurs. Une carte virtuelle dédiée aux paiements sur Internet, activable et dèsactivable instantanément d'un clic de l'utilisateur, est également disponible.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir les avantages de l'application boon à un maximum d'utilisateurs à l'occasion du lancement de Google Pay en France », explique Georg von Waldenfels, vice-président exécutif Consumer Solutions chez Wirecard. « L'alliance de Google Pay et de boon en France accélère la numérisation des paiements et simplifie autant que possible les transactions. »

Florence Diss, directrice des partenariats commerciaux de Google pour la région EMEA, ajoute : « Les clients boon peuvent désormais connecter leur carte numérique avec Google Pay ; Google Pay leur permet de régler rapidement, facilement et en toute sécurité leurs achats dans des millions de magasins en France et dans le monde entier, ainsi que sur leurs applications préférées et en ligne. »

Les utilisateurs peuvent approvisionner leur compte boon à partir de n'importe quelle carte de payement MasterCard ou Visa ou par virement bancaire. Il n'est donc pas nécessaire de détenir une carte de crédit auprès de l'une des banques prises en charge par Google Pay.

boon est la première solution de paiement mobile entièrement numérique du secteur et fonctionne indépendamment des banques et des opérateurs de télécommunications. Outre la France, l'application est déjà disponible sur les terminaux Android en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. L'application fonctionne également sur iOS en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Royaume-Uni et en Suisse.

À propos de Wirecard :

Wirecard (GER:WDI) est une plateforme numérique qui connaît l'un des taux de croissance les plus rapides au monde dans le domaine du commerce financier. Nous offrons aux entreprises clientes ainsi qu'aux consommateurs un écosystème de services à valeur ajoutée en temps réel en constante évolution, basé autour de transactions financières numériques novatrices et d'une approche B2B2C intégrée. Cet écosystème se concentre sur les solutions de plusieurs domaines - Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement - sur tous les canaux de distribution (en ligne, mobile et ePDV). Wirecard exploite des établissements financiers réglementés dans plusieurs marchés clés et détient des licences pour les principaux réseaux de paiements et de cartes. La société Wirecard AG est cotée à la Bourse de Francfort (DAX et TecDAX, ISIN DE0007472060). Rencontrez-nous sur http://www.wirecard.de et suivez-nous sur Twitter @wirecard et sur Facebook @wirecardgroup.

