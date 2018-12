T-Mobile a lancé le premier réseau 5G en Pologne







VARSOVIE, Pologne, December 11, 2018 /PRNewswire/ --

T-Mobile Pologne a lancé le premier réseau mobile de cinquième génération entièrement fonctionnel du pays - il est actuellement disponible dans le centre de Varsovie. T-Mobile s'attache à investir dans le réseau 5G et à poursuivre son développement dans les mois et les années à venir, en l'étendant à d'autres lieux et villes, pour qu'à terme il couvre l'ensemble du pays.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/795922/T_Mobile_Polska.jpg )



Le 7 décembre à Varsovie, au centre #5G_LAB, le Ministre des affaires numériques et des représentants de T-Mobile, ont inauguré le lancement du réseau 5G T-Mobile, le premier réseau de cinquième génération de Pologne. Les dispositifs d'accès au réseau ont été distribués à des partenaires choisis de T-Mobile, pour qu'il en soit fait usage et pour permettre la mise au point de nouvelles solutions et de nouveaux produits commerciaux, qui seront ensuite proposés sur le marché grand public.

Marek Zagórski, le Ministre des affaires numériques, représentait les autorités publiques lors de l'événement, tandis que T-Mobile était représenté par Andreas Maierhofer, le PDG de T-Mobile Pologne, par Tim Hoettges, le Président du Conseil d'administration de DT Group, ainsi que par Srini Gopalan, Membre du Conseil d'administration pour l'Europe de Deutsche Telekom AG. Le lancement du réseau 5G s'inscrit dans la continuité de la déclaration faite il y a un an par Tim Hoettges, qui a annoncé que la Pologne constitue l'un des marchés clés de DT Group et l'un des premiers pays d'Europe à bénéficier de la cinquième génération du réseau T-Mobile.

« Nous n'attendons pas le futur, nous le matérialisons aujourd'hui pour la Pologne, en bâtissant et en lançant le premier réseau 5G de notre pays ! Nous sommes parfaitement conscients de l'importance du rôle de la 5G dans le développement d'une économie innovante et la création de perspectives de développement pour l'ensemble de la société. Cela coule de source dans le document 'Stratégie de développement responsable 2020'. Nous sommes heureux de tenir nos engagements », a déclaré Andreas Maierhofer, le PDG de T-Mobile Pologne. « Il convient de noter que l'infrastructure que nous avons lancée aujourd'hui n'est pas uniquement un essai isolé de notre technologie ; c'est un vrai réseau à part entière de cinquième génération, que nous allons progressivement étendre et distribuer dans d'autres villes, pour couvrir l'ensemble du pays à terme. »

Comme prévu dans les analyses publiées dans la Stratégie de développement responsable, le lancement du réseau 5G en Pologne est le point de départ de la quatrième révolution industrielle et de la mise en place de l'industrie 4.0, qui stimulera l'économie grâce à une plus grande capacité d'innovation et rendra le pays plus concurrentiel au niveau mondial.

Du point de vue du particulier, la 5G permet avant tout d'améliorer la qualité de vie. Grâce à la capacité du réseau, il pourra désormais garder un oeil sur son état de santé, à l'aide de capteurs qui suivent ses principales fonctions vitales ; sa grande fiabilité permet de réaliser des consultations médicales à distance, voire des interventions chirurgicales à distance. Le réseau 5G ouvrira certainement de toutes nouvelles perspectives dans le domaine du divertissement, du jeu véritablement mobile et parfaitement fluide à la diffusion pleinement immersive de concerts de musique et de manifestations sportives, alimentés par des solutions de réalité virtuelle.

La technologie 5G sera également largement utilisée dans le domaine de l'agriculture, où l'utilisation généralisée de capteurs contrôlant la température du sol, le niveau d'hydratation et l'état des récoltes, combinés à l'automatisation de l'élevage des animaux de ferme, augmenteront la productivité et limiteront l'usage des produits chimiques. Cette technologie fera également grandement évoluer le secteur et le marché du travail, où l'automatisation des processus de fabrication permettra la création d'usines effectivement intelligentes, répondant sans à-coups à l'évolution de la demande ou aux prix des matières premières et collaborant de manière automatique avec d'autres usines. Elle créera également de nouveaux emplois pour les professionnels et accroîtra la mobilité, grâce à des systèmes qui prennent en charge la formation en cours d'emploi et facilitent l'accès en temps réel à l'information et aux instructions, même pour les tâches les plus ardues.

Le réseau 5G ouvre également de nouveaux horizons pour le développement des villes intelligentes où, par exemple, un réseau de mini-capteurs répartis sur l'ensemble de l'infrastructure urbaine permettra de contrôler la circulation, de rationaliser le traitement des déchets, de gérer les espaces de stationnement et même de réaliser des économies quantifiables, grâce à un éclairage public intelligent.

« La priorité, c'est une qualité optimale du réseau. Et c'est ce qui rend vraiment si différent T-Mobile de la concurrence. Outre la meilleure couverture et la plus grande vitesse de transmission de données du réseau LTE, nous disposons désormais d'un autre argument à l'appui de cette affirmation. C'est T-Mobile qui a lancé aujourd'hui le premier réseau 5G réel, fonctionnel et à part entière en Pologne, reposant sur des solutions commerciales et mis à la disposition de nos partenaires », a déclaré Thomas Lips, le Directeur des technologies et de l'innovation chez T-Mobile Pologne. « En ce moment-même, nous travaillons dur pour intégrer le réseau de cinquième génération à nos réseaux commerciaux de 3G et de 4G, ainsi qu'à l'extension de la couverture des stations de base. »

En ce jour de lancement du réseau 5G, T-Mobile exploite cinq stations de base réparties dans le centre de Varsovie. Le système 5G dans la bande de 3,5 GHz, fort d'une bande passante de 100 MHz, est actif sur chaque station. Le signal 5G est diffusé par des antennes, qui prennent en charge des solutions technologiques essentielles à la 5G, impliquant la formation et la traçabilité du faisceau jusqu'à l'emplacement de l'utilisateur particulier à mesure qu'il se déplace (appelées formation et traçabilité du faisceau). Cela garantit des connexions de la meilleure des qualités. Chacune des stations de base utilisées dans le cadre du projet a été soigneusement adaptée et préparée pour le lancement du réseau de cinquième génération et elles ont toutes été connectées au réseau par le biais d'une technologie de fibre optique supportant 10 Gb/s.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 04:00 et diffusé par :