REDAVIA signe le plus important contrat à ce jour au Ghana avec le chef de file de l'industrie Special Ice

Special Ice, la plus importante entreprise du secteur des boissons au Ghana, a choisi REDAVIA, l'un des chefs de file mondiaux d'énergie solaire propre et rentable pour les communautés et les entreprises, afin d'établir sa première ferme solaire au Ghana.

L'accord comprendra le déploiement de 9 unités solaires et un total de 756 kWc sur le site de production de Special Ice, situé dans le district d'Oyarifa à Accra, ce qui représentera la plus importante ferme solaire de REDAVIA au Ghana à ce jour.

Special Ice s'est senti obligé de choisir l'énergie solaire de REDAVIA en raison de sa capacité à réduire les coûts mensuels dès le départ, et du fait que la ferme solaire devienne sa propriété à l'échéance du contrat.

« Nous sommes ravis d'avoir trouvé en REDAVIA un partenaire à qui nous pouvons confier nos projets d'énergies renouvelables, en particulier ceux concernant l'énergie solaire », a déclaré le Dr. Ernest Ofori Sarpong, PDG de Special Ice. « Notre vision "être l'entreprise la plus exceptionnelle du secteur des boissons produisant et générant des goûts agréables et naturels" est chère à nos coeurs, et notre investissement dans l'énergie solaire nous permettra de nous différencier en termes de structure de coûts, de durabilité et d'émissions de CO2 ».

Erwin Spolders, PDG et fondateur de REDAVIA, confirme : « Nous somme très fiers que REDAVIA ait gagné la confiance de l'un des hommes d'affaires les plus respectés au Ghana, confirmant les mérites de l'énergie solaire et son impact sur le bénéfice net d'une entreprise en pleine croissance telle que Special Ice ».

À propos de Special Ice

Special Ice Company Ltd. est une entreprise de production d'eau minérale naturelle enregistrée au Ghana qui possède une usine à Ayi Mensah près d'Aburi dans la partie occidentale du pays. Elle a commencé ses opérations en 2011 avec pour objectif principal de fournir en véritable eau minérale naturelle l'ensemble des ghanéens à des prix abordables, dans l'ensemble du pays. Special Ice a ensuite lancé en octobre 2014 des boissons gazeuses sans alcool et se développe désormais en raison d'une demande croissante. Son eau est entièrement issue d'une nappe phréatique située 60 mètres sous les montagnes Aburi et est vendue sans additifs, ce qui en fait une eau purifiée au goût véritable d'eau de source. http://www.specialicelimited.com

À propos de REDAVIA

REDAVIA fournit de l'énergie solaire aux entreprises et aux communautés en Afrique occidentale et orientale. Le système de REDAVIA repose sur un modèle pré-configuré comprenant des modules solaires et des composants électriques hautement performants. Il est facile à expédier, à installer, à faire évoluer et à redéployer. Les entreprises et les communautés bénéficient d'une solution énergétique rentable, fiable et propre ne requérant qu'un minimum d'investissements préalables ou de compétences techniques. http://www.redaviasolar.com

