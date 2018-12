La première Exposition internationale sur l'importation de la Chine se termine, les demandes pour l'an prochain étant désormais acceptées







Des ententes d'une valeur de 57 milliards $ US ont été signées, ce qui démontre la vigueur du commerce mondial et l'influence positive de l'initiative « Belt and Road » de la Chine

SHANGHAI, 10 décembre 2018 /CNW/ - La China International Import Expo (Exposition internationale sur l'importation de la Chine -- CIIE, ou « l'Exposition »), une plate-forme importante pour la promotion des relations commerciales bilatérales entre la Chine et le monde, accepte désormais les demandes des exposants en vue de la CIIE 2019, qui devrait avoir lieu du 5 au 10 novembre 2019. L'annonce survient alors que l'Exposition inaugurale de cette année a connu un succès retentissant tant sur le plan du nombre de participants que sur celui du volume des transactions. En effet, plus de 3?600 firmes issues de 151 pays et régions de même que plus de 400?000 acheteurs nationaux et étrangers étaient sur place, ce qui a donné lieu à la signature d'ententes commerciales d'une valeur de 57 milliards $ US.

Les droits d'inscription des exposants à l'édition de l'an prochain ont été fixés à 300 $ US (2?000 RMB) par mètre carré dans les zones intérieures, ou 3?000 $ US (20?000 RMB) pour un kiosque standard. En ce qui concerne les zones extérieures, les droits seront de 200 $ US (1?300 RMB) par mètre carré. Les exposants qui souhaitent participer à la CIIE 2019 peuvent soumettre leur demande jusqu'au 30 avril 2019. Toute société signant le contrat de participation avant le 31 janvier 2019 et qui verse un paiement anticipé d'au moins 50 % aura droit à une remise de 20 %.

La CIIE 2019 proposera cinq thèmes d'exposition dans les domaines suivants :

1. Relatif à l'équipement : robots industriels, traitement des matériaux et moulage, équipement aérien et aérospatial, technologie énergétique, équipement de transport, solution complète, automatisation, puce IC, machinerie d'ingénierie;

2. Relatif au consommateur, notamment :

La science et la technologie au quotidien : solutions et appareils électroménagers pour la maison intelligente, robots de service, divertissement en ligne, dispositifs portables, affichages HD, technologie de sport, etc.;

La qualité au quotidien : cosmétiques, produits pour bébés, équipement de sport, produits extérieurs et de loisirs, nourriture et produits pour animaux de compagnie, accessoires, jouets, cadeaux et produits culturels, mobiliers et articles pour le ménage, vêtements, étuis et sacs, chaussures, bijoux, etc.;

Automobiles : voitures haut de gamme, véhicules à énergie nouvelle, conception automobile et voitures à concept novateur, conduite intelligente, pièces d'automobile, inspection et entretien automobiles;

3. Relatif à l'alimentation : fruits et légumes, produits à base de viande, produits aquatiques, aliments et boissons, produits laitiers, produits agricoles, etc.;

4. Relatif à la santé : appareils médicaux, médicaments, produits de santé et de soins de santé, cosméceutique, soins des personnes âgées, équipement et machinerie pharmaceutiques, services et équipements de recherche, etc.;

5. Relatif aux services : services financiers, logistique, culture et tourisme, éducation et autres services.

Organisée conjointement par le ministère du Commerce et le gouvernement municipal populaire de Shanghai, la CIIE 2018 a rassemblé 390 hauts fonctionnaires étrangers (de niveau sous-ministériel et plus) et a permis 11 réunions bilatérales, donnant de l'impulsion à une nouvelle ronde d'ouverture chinoise. La CIIE 2018, qui s'est déroulée sur six jours, a couvert sept principaux thèmes d'exposition qui ont donné lieu à des ententes commerciales d'une valeur de 57,83 milliards $ US.

La CIIE 2018 a convié plus de 220 entreprises Fortune 500 et sociétés de premier plan issues de différentes industries, y compris plus de 50?000 produits en démonstration et plus de 500 nouveaux produits et nouvelles technologies dévoilés pour la première fois lors de l'Exposition.

En plus des expositions principales, la CIIE 2018 a organisé plus de 370 activités pertinentes pour les exposants et les acheteurs. Mentionnons notamment les réunions d'appariement commercial au cours desquelles 1?178 exposants et 2?462 acheteurs provenant de 82 pays et régions ont discuté face-à-face. De telles réunions ont permis de signer en tout 657 ententes et d'établir 601 accords potentiels si les négociations aboutissent.

À propos de la China International Import Expo

Organisée par le China International Import Expo Bureau (bureau de l'Exposition internationale sur l'importation de la Chine) et la National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, la China International Import Expo (Exposition internationale sur l'importation de la Chine -- CIIE) est commanditée conjointement par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et l'administration municipale populaire de Shanghai. Étant la première exposition du genre, elle reçoit l'appui d'organisations internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

Pour obtenir plus d'information, visitez : https://www.ciie.org/zbh/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/796494/China_International_Import_Expo.jpg

SOURCE China International Import Expo

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 20:21 et diffusé par :