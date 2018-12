LG dévoilera un système de bière artisanale à capsules au CES 2019







Les amateurs de bière ont maintenant accès à une solution pratique composée d'un processus automatisé et de technologies exclusives.

TORONTO, le 10 déc. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) présentera au CES 2019 le LG HomeBrew, une machine à produire de la bière artisanale à partir de capsules. Lauréat d'un prix de l'innovation CES 2019, cet appareil à la fine pointe de la technologie rend le processus de brassage incroyablement facile grâce à ses capsules à usage unique, à son algorithme de fermentation optimisé et à sa fonction d'autonettoyage pratique. Ce produit est idéal pour toute personne souhaitant créer sa propre bière rafraîchissante et savoureuse.

Avec son activation par simple contact, le système à capsules de LG révolutionne l'art du brassage par sa simplicité. Grâce à un ensemble de capsules à usage unique qui contiennent du malt, de la levure, de l'huile de houblon et des arômes, les utilisateurs n'ont qu'à appuyer sur un bouton et à se détendre. Pendant ce temps, le LG HomeBrew s'occupera de tout, du processus de fermentation, de la carbonatation et de la maturation jusqu'au service et au nettoyage. Les utilisateurs peuvent vérifier l'état du HomeBrew à tout moment et de n'importe où grâce à une application compagnon gratuite (pour les appareils Android et iOS).

Non seulement le HomeBrew permet de faire de la bière artisanale d'une manière incroyablement simple, mais il rehausse également la qualité de la bière produite. Un algorithme de fermentation optimisé permet de surveiller de façon intelligente le processus de fermentation en maintenant un contrôle précis de la température et de la pression pour garantir un brassage de qualité. Le système intelligent à capsules permet d'éliminer les frustrations liées au nettoyage associées aux méthodes traditionnelles de brassage à domicile. Il assainit automatiquement avec de l'eau chaude, tout simplement, en s'assurant que tout est propre et hygiénique pour la prochaine utilisation.

Conçu pour les vrais amateurs de bière, le HomeBrew permet de produire à domicile divers types de bières populaires tout en garantissant une excellente qualité à chaque fois. Voici cinq bières distinctives et riches en arômes qui impressionneront à coup sûr : la IPA américaine à l'arôme houblonné, la pale ale américaine dorée, la stout britannique corsée, la witbier zestée à la belge et la pilsner tchèque. L'appareil peut produire jusqu'à cinq litres de bière de première qualité en environ deux semaines, selon le type de bière.

« Le LG HomeBrew représente l'aboutissement de plusieurs décennies d'avancées technologiques en matière de purification de l'eau et d'appareils électroménagers pour la maison », a déclaré Song Dae-hyun, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. « La production de bière à domicile a connu une croissance fulgurante, mais bien des amateurs de bière n'ont pas franchi le pas en raison des nombreux défis associés au démarrage de la production, et ce sont ces consommateurs qui, selon nous, seront attirés par le LG HomeBrew. »

Du 8 au 11 janvier, les visiteurs du CES 2019 auront la possibilité d'essayer le système révolutionnaire LG HomeBrew au kiosque no 11100 du Centre des congrès de Las Vegas.

À propos des appareils électroménagers pour la maison et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des climatiseurs et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe. LG est déterminée à améliorer la qualité de vie des consommateurs du monde entier en proposant des produits soigneusement conçus, y compris des réfrigérateurs, des laveuses, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs, des appareils intégrés, des climatiseurs, des purificateurs d'air et des déshumidificateurs. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, une superbe performance ainsi que des économies considérables, et procurent des bienfaits remarquables sur la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

