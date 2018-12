SThree a collecté 1 million £ pour l'association SOS Villages d'enfants afin de venir en aide aux enfants défavorisés







LONDRES, December 11, 2018 /PRNewswire/ --

SThree plc, l'un des leaders du recrutement dans les domaines STEM, a collecté plus d'un million de livres sterling pour soutenir les enfants défavorisés à travers des programmes conçus pour les aider à concrétiser leurs rêves.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/795254/SThree_Plc_Logo.jpg )





(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/795255/SThree.jpg )



SThree s'investit pour créer des opportunités et fait en sorte que des individus talentueux puissent bâtir leur carrière, indépendamment de leurs origines, leur sexe ou de questions géopolitiques. Le partenariat entre SThree et SOS Villages d'enfants est un exemple de l'engagement dont l'entreprise et ses employés font preuve à cet égard.

Responsable RSE au niveau mondial, Gemma Branney raconte : « Nous collaborons avec SOS Villages d'enfants depuis dix ans et nous sommes ravis d'avoir pu recueillir plus d'un million de livres sterling. Cet argent nous a permis de venir en aide à des enfants dans plusieurs pays, et nous avons même pu parrainer un village à Chipata, en Zambie. Nous sommes heureux d'avoir pu offrir aux enfants de ce village un accès à l'éducation, à l'eau potable et aux soins de santé - des choses que nous tenons souvent pour acquis. »

SThree a mis en place diverses actions pour récolter des dons. Par exemple, Danielle et Nicolette, du bureau de SThree à Amsterdam, ont eu l'idée de demander aux enfants de Chipata de peindre leur carrière de rêve. Elles se sont ensuite rendues à Chipata et ont rapporté les peintures des enfants en Europe afin d'organiser une vente aux enchères en ligne à travers l'ensemble des bureaux de SThree. Les enchères se sont envolées et la vente a rapporté plus de 30 000 livres sterling. Les tableaux des enfants sont désormais exposés dans les bureaux de SThree de San Francisco à Tokyo, y compris dans le bureau londonien de Gary Elden, PDG de SThree plc. Ils servent à rappeler aux consultants de SThree qu'à travers leur travail, ils aident ces enfants à concrétiser leurs rêves.

La fondation SThree a une vision axée sur la diversité et l'inclusion. Elle aide des personnes de milieux défavorisés à développer et construire des carrières enrichissantes dans les disciplines STEM. La nouvelle organisation pour laquelle oeuvre SThree est l'Académie africaine des sciences. Celle-ci encourage des jeunes filles du continent africain à poursuivre une carrière dans les STEM.

À propos de SThree plc

SThree PLC est une entreprise de recrutement leader dans le domaine des STEM. Basée à Londres et cotée en bourse, SThree compte 43 bureaux dans 16 pays, dont plus de 37 en dehors du Royaume-Uni.

SThree propose les dernières opportunités d'emploi aux candidats et les meilleurs experts susceptibles d'aider les entreprises des STEM à construire notre avenir.

SThree est spécialisée dans le recrutement de talents pour les STEM et se compose de plusieurs marques ayant chacune une expertise unique dans différents secteurs, notamment :

Computer Futures

Real Staffing

Progressive

Huxley Associates

En 2017, le chiffre d'affaires de SThree s'élevait à 1,1 milliards de livres sterling, une hausse de 9 % par rapport à 2016.

http://www.sthree.com

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 19:01 et diffusé par :