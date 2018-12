CERESPIR INCORPORATED et le NATIONAL NEUROSCIENCE INSTITUTE ? SINGAPOUR annoncent des données positives montrant les effets bénéfiques du composé Itanapraced de CERESPIR au stade clinique dans un modèle LRRK2 de la maladie de Parkinson







Itanapraced bloque l'expression de LRRK2 et la neurotoxicité à médiation par LRRK2

Itanapraced est prêt à passer à la Phase 2 chez les patients atteints de la maladie de Parkinson avec ou sans mutation génétique

NEW YORK et SINGAPOUR, 11 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CERESPIR INCORPORATED, société pharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de traitements modificateurs de la maladie pour le traitement des maladies neurodégénératives, et THE NATIONAL NEUROSCIENCE INSTITUTE ? SINGAPOUR, un centre national et international d'excellence en neurosciences, dont la mission est d'améliorer la qualité de vie au moyen de services cliniques intégrés, de recherche et d'éducation, ont annoncé aujourd'hui avoir obtenu la preuve du concept animal pour le composé de stade clinique Itanapraced de CERESPIR, dans les modèles de la maladie de Parkinson. Plus précisément, itanapraced, qui avait été testé avec des résultats positifs chez des patients présentant une déficience cognitive légère (MCI), s'avérait bloquer l'expression de LRRK2 et, en outre, empêcher la neurotoxicité entraînant la préservation de neurones dopaminergiques sains. Ces données soutiennent l'initiation d'essais de Phase 2 dans la maladie de Parkinson et pourraient être largement applicables aux maladies neurodégénératives. L'étude a été réalisée en collaboration avec le Professeur Tan Eng King, Directeur médical adjoint, consultant principal en neurologie et Directeur de la recherche au National Neuroscience Institute de Singapour, Co-directeur du centre d'excellence international de la National Parkinson Foundation américaine, aux États-Unis, et le Dr Li Zeng, chercheur scientifique principal au National Neuroscience Institute de Singapour.

Itanapraced agit via une nouvelle cible qui est au coeur du processus neurodégénératif et provoque une dérégulation de la réponse cellulaire au stress oxydatif. Plus précisément, itanapraced est le premier d'une nouvelle classe de molécules connues sous le nom d'inhibiteurs de l'AICD qui se lient à l'AICD (domaine intracellulaire de la protéine précurseur de l'amyloïde) et inhibent son activité transcriptionnelle. Dans des conditions de stress oxydatif aigu ou chronique, l'AICD interagit avec FoxO3a (composant essentiel du système de réponse au stress) pour favoriser l'expression du facteur BIM pro-apoptotique, provoquant la mort neuronale. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive courante associée à la perte de neurones dopaminergiques du cerveau moyen produisant le neurotransmetteur essentiel, la dopamine. Le gain en LRRK2 des mutants fonctionnels est responsable de la majorité des cas de maladie de Parkinson familiale. De plus, l'activité de la LRRK2 kinase est augmentée d'une manière aberrante dans les neurones dopaminergiques vulnérables par les mécanismes oxydatifs impliquant l'?-synucléine et une déficience mitochondriale, ce qui suggère que l'inhibition de la LRRK2 serait utile pour la majorité des patients atteints de la maladie de Parkinson. Auparavant, l'équipe de recherche dirigée par le Professeur Tan et le Dr Zeng avait montré que l'AICD devenait actif sur le plan transcriptionnel lorsqu'il était phosphorylé par LRRK2, entraînant une perte de neurones dopaminergiques in vivo (Chen et al., Sci. Signal. 10, eaam6790 (2017). Les chercheurs ont à présent pour objectif de publier, dans une revue scientifique à comité de lecture, les nouvelles données montrant la capacité d'Itanapraced à bloquer l'expression et la neurotoxicité de LRRK2.

« Les nouvelles données confirment la prédiction du Professeur Tan selon laquelle un inhibiteur de l'AICD devrait être utile pour le traitement de la maladie de Parkinson. L'étude a été bien contrôlée avec plusieurs éléments de preuve montrant que l'AICD favorise l'expression de LRRK2 et que cet effet peut être prévenu par Itanapraced in vivo, ce qui nous met en confiance pour procéder à des essais de Phase 2 chez des patients atteints de la maladie de Parkinson », a déclaré Daniel G. Chain, Ph.D., Fondateur et Directeur scientifique de CERESPIR.

« Nous disposons du composé le plus avancé qui cible la neurotoxicité à médiation par LRRK et visons à faire progresser rapidement cet agent thérapeutique prometteur en tant que traitement de modification de la maladie pour les patients atteints de la maladie de Parkinson », a déclaré Adrian N. Hobden, Ph.D., Président-Directeur Général de CERESPIR. « Il est important de noter qu'Itanapraced atténue les risques par rapport à d'autres composés en développement pour le traitement de la maladie de Parkinson en raison des nombreux essais cliniques menés auprès de plus de 200 sujets dans trois études de Phase 1 et chez des patients atteints de MCI dans une étude de Phase 2 traités pendant une période allant jusqu'à 90 semaines au cours de laquelle le composé a montré une bonne innocuité et une bonne tolérance ».

« Le vieillissement rapide de la population mondiale contribuera à une augmentation significative du nombre de maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson », a déclaré le professeur agrégé Ng Wai Hoe, Directeur médical du National Neuroscience Institute à Singapour. « En tant qu'institut national pour les maladies neurologiques et un centre d'excellence international pour les soins de la maladie de Parkinson, le National Neuroscience Institute de Singapour continuera de faire progresser les options de traitement grâce à une recherche rigoureuse visant à améliorer la vie des patients. Ces découvertes clés stimuleront une nouvelle phase de développement passionnante visant à proposer de meilleures options thérapeutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson ».

À propos de CERESPIR

CERESPIR est une société pharmaceutique privée à caractère scientifique, dotée d'une approche innovante pour traiter les troubles neurodégénératifs. Son composé principal, itanapraced (CSP-1103), est une petite molécule présentant une bonne biodisponibilité orale, une longue demi-vie plasmatique et une pénétration importante dans le cerveau. Dans une étude de Phase 2 chez des patients atteints de MCI traités pendant deux ans (en double insu pendant 3 mois ; puis en ouvert), il s'est avéré bien toléré et a entraîné une réduction liée à la dose et statistiquement significative dans le cerveau de deux médiateurs neuro-inflammatoires clés : le ligand CD40 soluble et la TNF-?, ainsi que de la protéine tau totale, marqueur reconnu de la neurodégénérescence. En outre, les patients ont présenté une fonction cognitive stable pendant toute la durée de l'essai. CERESPIR dispose d'un programme de chimie médicinale visant à identifier les inhibiteurs de l'AICD de la prochaine génération qui pourraient être développés pour un large éventail de maladies neurodégénératives. Pour en savoir plus sur CERESPIR, veuillez consulter www.cerespir.com.

À propos du NATIONAL NEUROSCIENCE INSTITUTE ? SINGAPOUR

Le National Neuroscience Institute (NNI) est le centre national de soins spécialisé régional pour le cerveau, la colonne vertébrale, les nerfs et les muscles. Le NNI offre des services de neurologie, neurochirurgie et neuroradiologie avec une technologie de pointe et des équipes de soins multidisciplinaires. Engagé à améliorer la vie des patients, le NNI a pour objectif de façonner les neurosciences pour un avenir meilleur, grâce à l'innovation, la recherche et l'éducation. Le NNI est membre de Singapore Health Services (SingHealth), un groupe de services de santé publique qui gère quatre hôpitaux, cinq centres spécialisés, huit polycliniques et un réseau d'hôpitaux communautaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.nni.com.sg.

Contacts

Communications de l'entreprise

CERESPIR INCORPORATED

SDA : +1 646 202 2562 | PORTABLE :+1 718 406 1331

IR@cerespir.com

Mme Jenny Kwok

Département Communications de l'entreprise

National Neuroscience Institute

SDA : +656357 7162 | PORTABLE : +658333 7231

E-MAIL : Jenny_YY_KWOK@nni.com.sg

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 18:20 et diffusé par :