Avis aux médias - Point de presse sur le lancement d'une consultation publique sur le projet de réserve de parc national dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique et de la Nation Syilx/Okanagan ont lancé une consultation publique sur la réserve de parc national proposée dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen, cherchant à obtenir des...

Le lundi 10 décembre 2018 marque le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'occasion de cette journée, les « Hague Principles for a Universal Declaration on Responsibilities for Human Rights and Earth Trusteeship »...