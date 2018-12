Sunwing annonce l'ouverture du Riu Palace Baja California à Los Cabos, au Mexique







MONTRÉAL, 10 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est ravi d'annoncer l'ouverture du Riu Palace Baja California , au Mexique, qui a accueilli ses premiers clients le 1er décembre. Le concept architectural de cette toute nouvelle propriété est à la fois innovant et impressionnant. En fait, son design est axé sur les magnifiques panoramas qui entourent l'hôtel. Il est donc possible d'admirer des vues spectaculaires depuis les bars, les restaurants et les aires communes, ainsi qu'un grand nombre des suites et des chambres.



Le Riu Palace Baja California est situé sur une plage au sable doré donnant sur l'époustouflante arche de Los Cabos. Il s'agit du premier hôtel pour adultes de la chaîne de cette destination mexicaine sur le Pacifique. En plus de son emplacement idéal, au bord de la mer, l'hôtel abrite d'impressionnantes installations, y compris des suites spacieuses au décor sophistiqué, ainsi que quatre piscines scintillantes dotées de bars à l'intérieur, puis un luxueux spa offrant un vaste éventail de soins exquis. Les clients de l'hôtel bénéficieront aussi de repas sans réservation dans cinq restaurants de spécialités, y compris le Taj Mahal pour des mets typiquement indiens et le Krystal pour une cuisine fusion.

De plus, les voyageurs profiteront d'un accès illimité à des événements géniaux et des installations luxueuses au Riu Santa Fe et au Riu Palace Cabo San Lucas. Au Riu Santa Fe, ils pourront profiter gratuitement du parc aquatique Splash Water World, ainsi que des fêtes thématiques pour adultes à la piscine, animées par les meilleurs DJ de la région. Au Riu Palace Cabo San Lucas, ils pourront relaxer dans de luxueuses installations, y compris un vaste complexe aquatique offrant des vues à couper le souffle de l'océan, ainsi que des bars dans la piscine et de relaxantes baignoires à remous.

Sam Char, Vice-président exécutif du Groupe de Voyage Sunwing, a accueilli avec plaisir cette nouvelle : « Les hôtels de la marque RIU Hotels & Resorts ont toujours été des choix très populaires chez nos clients et nous n'avons aucun doute que ce nouvel ajout à Los Cabos sera lui aussi très apprécié. À partir de cet hiver, nous offrirons des forfaits vers Los Cabos au départ de 11 villes canadiennes, dont Toronto, Montréal, Vancouver et, pour la toute première fois cette saison, Ottawa. Il sera donc très facile pour nos clients de découvrir cette nouvelle propriété. »

Les RIU Palace Hotels and Resorts , exclusifs à la Collection Signature par Sunwing, offrent aux voyageurs un éventail d'avantages spéciaux RIU®-topia, y compris des cocktails de bienvenue, des repas illimités sans réservation, des crédits sur des soins au spa et plus encore, ainsi que les inclusions RIU Palace comme un service aux chambres en tout temps, des déjeuners au champagne quotidiens et un service de boissons à la plage.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Les groupes de dix adultes bénéficieront de prix spéciaux, de valeurs ajoutées et de dépôts réduits. Cliquez ici pour plus de détails sur les vacances de groupe.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* Le transport entre les différents hôtels RIU n'est pas inclus.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

