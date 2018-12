La compétition de robotique MakeX 2018 dévoile les champions mondiaux et les programmes 2019 en passant par les matchs en ligne







- MakeX 2019 proposera des thèmes et des programmes nouveaux, et tiendra des compétitions créatives en ligne

SHENZHEN, Chine, 10 décembre 2018 /CNW/ -- Le 9 décembre, la MakeX Robotics Competition (compétition de robotique de MakeX), créée et commanditée par Makeblock, a tenu ses finales mondiales 2018 au stade Nansha Stadium Guangzhou. Elle a aussi annoncé ses champions de l'année ainsi que des thèmes de compétition et des programmes nouveaux pour 2019.

350 équipes de nationalités différentes se sont hissées au sommet, prenant part aux finales après des mois de compétitions tenues dans 50 villes réparties dans 20 pays de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Océanie.

Débutant le 7 décembre 2018, le tournoi a pris fin avec 8 équipes remportant 500?000 RMB provenant du fonds STEAM Education Dream.

Coding Academy est un groupe issu du Mexique qui a parcouru un long trajet pour se rendre aux finales. « Nous sommes très fiers de nos enfants et c'est un plaisir de voir qu'ils aiment les jeux », soutient l'instructeur. « Ces derniers sont passionnés par les robots. Ils sont tous accompagnés aujourd'hui par leur mère. Pouvoir jouer ici est le fruit d'un travail acharné, mais qui en valait la peine. »

Jasen Wang, fondateur et chef de la direction de Makeblock, le créateur et le commanditaire de MakeX, déclare : « La robotique est la meilleure manière d'enseigner aux enfants à coder. En concurrençant des robots, ils mettent à l'épreuve leurs idées ainsi que leurs capacités de résolution de problèmes, de communication et de création, et ils se familiarisent aussi avec le monde numérique par l'entremise de ce qu'ils codent. Nous voulons organiser le meilleur tournoi de robotique et espérons pouvoir un jour porter MakeX aux quatre coins du monde. »

Lors de la grande finale du tournoi, le comité de la compétition de robotique MakeX a annoncé de nouveaux programmes de compétition pour MakeX 2019 :

MakeX Spark-My City, un programme créatif élémentaire pour les élèves et les étudiants âgés de 6 à 18 ans;

MakeX Coding-Multiple Themes, un programme créatif communautaire en ligne.

Le comité a aussi présenté de nouveaux thèmes aux programmes existants dans le cadre de la saison 2019 :

MakeX Starter-City Guardian;

MakeX Challenge-Courageous Traveler;

MakeX Premier-Strong Alliance.

MakeX 2019 communiquera l'esprit de créativité de MakeX ainsi que le travail d'équipe, le partage et le plaisir en plaçant STEAM education en son centre. Les participants seront évalués selon leur ingéniosité, leur collaboration et leurs tactiques. Davantage de possibilités d'équipements seront disponibles lors de MakeX 2019, dont de nouveaux modèles de carte mère, de nouvelles pièces électroniques, de nouveaux moteurs et de nouvelles composantes structurelles afin de rehausser l'enthousiasme et la compétitivité, et aussi d'actualiser l'expérience du tournoi. En se joignant à MakeX, les participants enrichiront ultimement leurs connaissances en matière de science, de technologie, d'ingénierie, d'arts et de mathématiques.

À propos de MakeX

MakeX Robotics Competition est une compétition mondiale de robotique pour les jeunes organisée par Makeblock afin de promouvoir STEAM education, qui vise à favoriser la prochaine génération d'innovateurs. La compétition de robotique MakeX est devenue la norme pour les compétitions internationales de robots grâce à ses règles de concurrence élaborées et à son organisation événementielle professionnelle. Jusqu'à présent, elle a attiré à ses tournois captivants des centaines et des milliers d'élèves et d'étudiants de partout sur la planète.

