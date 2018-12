Avis aux médias - La Ville de Montréal participe au développement de plus de 600 logements sociaux et abordables à Lachine







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La responsable de l'habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la diversité montréalaise au comité exécutif, Magda Popeanu, la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Mme Maja Vodanovic, la directrice générale du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, Édith Cyr, et la présidente du conseil provincial des Soeurs de Sainte-Anne du Québec, Soeur Céline Dupuis, invitent les médias à l'annonce de deux projets immobiliers qui permettront le développement de plus de 600 logements sociaux et abordables dans l'arrondissement de Lachine.

Date : Le mardi 11 décembre 2018



Heure : 13 h



Lieu : Mairie d'arrondissement de Lachine

1800, boulevard Saint-Joseph

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 16:40 et diffusé par :