Gestion globale d'actifs HSBC annonce des changements à certains de ses fonds communs de placement

VANCOUVER, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée («Gestion globale d'actifs HSBC»), le gestionnaire des Fonds communs de placement de la HSBC (les «Fonds»), a annoncé aujourd'hui la réduction des frais de gestion de Fonds de la série gestionnaires, et a communiqué des renseignements importants concernant l'imposition de certains Fonds HSBC Horizon PatrimoineMC lancés en 2018.

Réduction des frais de gestion de Fonds de la série gestionnaires

À compter du 18 décembre 2018, Gestion globale d'actifs HSBC réduira jusqu'à concurrence de 35 points de base les frais de gestion des Fonds suivants de la série gestionnaires :

Série gestionnaires Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC 0,60 % 0,35 % Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC 0,75 % 0,40 % Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 0,85 % 0,675 % Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC 1,00 % 0,75 % Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC 1,00 % 0,75 % Fonds revenu mensuel de la HSBC 0,75 % 0,625 % Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 1,05 % 0,775 % Fonds en actions internationales de la HSBC 0,75 % 0,625 % Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC 1,25 % 1,125 % Fonds en actions BRIC de la HSBC 1,25 % 1,125 % Fonds en actions chinoises de la HSBC 1,25 % 1,125 % Fonds en actions indiennes de la HSBC 1,25 % 1,125 %

Renseignements importants concernant l'imposition des Fonds lancés en 2018

Plus tôt cette année, Gestion globale d'actifs HSBC a lancé les Fonds HSBC Horizon Patrimoine, qui incluent le Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine et le Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine (individuellement un «fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement» et collectivement les «fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement»). Aujourd'hui, Gestion globale d'actifs HSBC a déterminé que les fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement ne satisferaient sans doute pas aux exigences des fiducies de fonds communs de placement aux fins de l'impôt pour 2018 avant la date limite, soit à la fin de mars 2019. De plus, comme pendant une partie ou l'ensemble de 2018, la Banque HSBC Canada a détenu plus de 50 % des parts en circulation, les fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement seront imposés d'une manière différente des autres Fonds, notamment :

Pour la période pendant laquelle la Banque HSBC Canada détient plus de 50 % des parts en circulation, le fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement sera imposé selon l'évaluation à la valeur du marché. Autrement dit, tous les gains nets, mais non réalisés dans le fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement seront constatés et distribués aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition du fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement. Le revenu évalué à la valeur du marché et distribué aux porteurs de parts est entièrement imposable et figurera sur le feuillet T3 dans les autres revenus (comme dans le cas d'un revenu d'intérêt).

Si, durant l'année 2018, le pourcentage des parts d'un fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement qui sont détenues par la Banque HSBC Canada diminue à 50 % ou moins, le fonds sera réputé avoir une fin d'année d'imposition et il distribuera le revenu pour cette période. Le fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement aura aussi une fin d'année ordinaire, soit le 31 décembre. Par conséquent, un porteur de parts d'un fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement pourrait recevoir deux distributions pour 2018. De même, si le pourcentage des parts d'un fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement qui sont détenues par la Banque HSBC Canada diminue à 50 % ou moins en 2019 ou si le fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement est considéré comme étant une fiducie de fonds communs de placement en 2019, un porteur de parts pourrait recevoir deux distributions pour 2019.

Comme les fonds ne faisant pas partie d'une fiducie de fonds communs de placement sont des placements enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, ils sont admissibles comme placements dans les régimes enregistrés.

Pour en savoir plus sur les incidences fiscales, veuillez consulter le prospectus simplifié et la notice annuelle de décembre 2018 des Fonds communs de placement de la HSBC, qui seront publiés le 18 décembre 2018 ou vers cette date.

