L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - WRY ; ICI.P ; VRB ; GOP.H







VANCOUVER, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Reprise des négociations pour :

Société : WESTERN TROY CAPITAL RESOURCES INC.

Symbole à la Bourse de croissance TSX : WRY

Reprise (HE) : 09 h 30 le 11 décembre 2018

Société : INCEPTUS CAPITAL LTD.

Symbole à la Bourse de croissance TSX : ICI.P

Reprise (HE) : 09 h 30 le 11 décembre 2018

Société : VANADIUMCORP RESOURCE INC.

Symbole à la Bourse de croissance TSX : VRB

Reprise (HE) : 09 h 30 le 11 décembre 2018

Société : GOURMET OCEAN PRODUCTS INC. (anciennement 'Gourmet Ocean Products Inc.')

Symbole à la Bourse de croissance TSX : GOP.H (anciennement 'GOP')

Reprise (HE) : 09 h 30 le 11 décembre 2018

L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en bourse. Les arrêts des opérations sont mis en oeuvre afin d'assurer le bon fonctionnement d'un marché équitable.

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et l'ensemble des opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et les marchés des titres de créance au Canada.

SOURCE Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Arrêts/Reprises

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 16:26 et diffusé par :