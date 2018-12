Annonce de la démarche de la consultation publique sur le secteur des Faubourgs







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal démarre aujourd'hui la consultation publique sur l'avenir du secteur des Faubourgs dans l'arrondissement de Ville-Marie. L'OCPM a été mandaté par le comité exécutif de la Ville de Montréal afin de réaliser une démarche participative d'amont qui mènera à l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme (PPU).

Le secteur des Faubourgs comprend au nord du boulevard René-Lévesque le quartier résidentiel Centre-Sud, et au sud une zone déstructurée qui fait face à des changements importants, notamment avec le départ de la brasserie Molson-Coors et le déménagement de la nouvelle Maison de Radio-Canada. Ses limites sont la rue Saint-Hubert à l'ouest, la rue Sherbrooke au nord, les rues Fullum et du Havre à l'est, ainsi que les berges du fleuve Saint-Laurent au sud. Le terme « Faubourgs » correspond à un volet important de l'histoire de Montréal. Il fait référence aux premiers développements construits à l'extérieur des fortifications de Montréal (Vieux-Montréal), qui ont mené à la ville qu'on connaît aujourd'hui.

Dès aujourd'hui, l'ensemble de l'information en lien avec la consultation est disponible au faubourgs.ocpm.qc.ca. On y trouve, entre autres, les documents préparés par l'arrondissement ainsi qu'une carte interactive qui présente à travers 13 fiches détaillées les caractéristiques et les enjeux du secteur. Plusieurs activités, en personne et en ligne, pour contribuer à une vision créative pour le secteur y sont proposées au public.

La consultation permettra aux citoyens et aux groupes de donner leur avis sur les milieux de vie existants, sur la transformation de l'axe Ville-Marie en boulevard urbain, sur la création de nouveaux milieux de vie sur le site de la brasserie Molson-Coors, l'îlot de la Maison de Radio-Canada et de grands terrains vacants, sur l'amélioration des liens avec le fleuve, sur l'aménagement des abords du pont Jacques-Cartier, sur le Village et sur la connexion du secteur avec les quartiers voisins. Elle permettra aussi de se prononcer sur des questions qui touchent à tout le secteur, comme l'histoire et le patrimoine, la mobilité durable, les commerces et les services offerts aux citoyens, l'habitation, les parcs et les espaces verts.



Les besoins et les attentes exprimés par la communauté durant la consultation serviront à élaborer une vision d'aménagement et de développement. Une fois complétée, cette vision servira de base à l'écriture d'un projet de Programme particulier d'urbanisme (PPU) qui sera présenté dans le cadre d'une future consultation.

Lors de la soirée d'information générale du 19 février, les représentants de l'arrondissement présenteront les objectifs de la démarche de PPU, les enjeux propres au territoire, de même qu'une proposition de vision d'avenir. La présentation sera suivie d'une période de questions du public. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca et sur Facebook (@officedeconsultationpubliquedemontreal).

Séance d'information :

19 février 2019, 19 h

Écomusée du fier monde

2050, rue Amherst

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Halte-garderie gratuite offerte sur place

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au faubourgs.ocpm.qc.ca et peut aussi se trouver aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 16:21 et diffusé par :