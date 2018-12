MAtv® diffuse la série Présence autochtone







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dès le mercredi 19 décembre à 20 h, les téléspectateurs de MAtv sont conviés à un rendez-vous unique au cours duquel ils pourront s'imprégner des moments forts de la 28e édition du festival Présence autochtone. Animée par Marco Collin, cette série de six épisodes propose, à travers des entrevues, des performances, des courts métrages, de la musique, de la danse, des arts visuels et de l'art culinaire, la découverte de la spécificité artistique et culturelle des Premières Nations au coeur de la métropole. Présenté par l'organisme Terres en Vues depuis 1990, ce festival célèbre les différentes cultures des trois Amériques.

En plus des artistes participant au spectacle NIKAMOTAN Mtl, le public aura la chance de faire la connaissance de la lauréate du prix des Canadian Aboriginal Music Awards, Beatrice Deer, ainsi que de l'auteur-compositeur-interprète Don Amero.

Pour illustrer le paysage cinématographique, la réalisatrice Kim O'Bomsawin présentera Ce silence qui tue, documentaire sur les femmes autochtones disparues et assassinées. On rencontrera également le cinéaste Daniel Brière ainsi qu'Yves Sioui Durand, écrivain, dramaturge, acteur et metteur en scène québécois d'origine amérindienne de la nation des Hurons-Wendats. La nouvelle directrice générale du Wapikoni mobile, Odile Joannette, vient quant à elle présenter cet organisme qui développe des studios ambulants dotés d'équipements sophistiqués pour offrir un lieu de création aux communautés plus défavorisées.

Aussi, la série fera découvrir le Défilé de l'Amitié nuestroamericana qui favorise l'harmonie entre les peuples et le vivre-ensemble. Pour sa part, l'acte de théâtre Ioskeha et Tawiscara : le grand Jeu met en scène deux héros de la tradition amérindienne sous la forme de marionnettes géantes. On s'intéresse également aux richesses culinaires des Premières Nations en compagnie du chef George Lenser et de Yoan Leviel qui présenteront la cuisine de rue amérindienne.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu'en HD à la position 609. Elle est également offerte sur le Web avec matv.ca, sur illico télé au canal 900 et sur illico.tv. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux dont Facebook et Instagram.

_______________________________________________

MAtv est une marque déposée de Vidéotron Ltée

SOURCE MAtv

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 16:04 et diffusé par :