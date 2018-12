Invitation au lancement des Principes de la Haye et de l'Earth Trusteeship Initiative







LA HAYE, Pays-Bas, December 10, 2018 /PRNewswire/ --

Le lundi 10 décembre 2018 marque le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'occasion de cette journée, les « Hague Principles for a Universal Declaration on Responsibilities for Human Rights and Earth Trusteeship » (Principes de la Haye pour une Déclaration universelle sur les responsabilités en matière de droits de l'homme et de tutelle de la Terre) seront rendus publiques au palais de la Paix, à La Haye, à partir de 9h. Un large éventail d'organisations axées sur les droits de l'homme et l'environnement appelle les gouvernements, les entreprises, la société civile et chacun à appuyer les « Principes de la Haye ». Cela peut être effectué par le biais du site Web http://www.earthtrusteeship.world, qui donne aussi un accès au texte complet des Principes de la Haye.

Earth Trusteeship Initiative

L'Earth Trusteeship Initiative (Initiative de tutelle de la Terre) appelle à la mise en place d'un nouveau type de gouvernance locale, nationale et mondiale. Il s'agit des responsabilités qui nous incombent les uns envers les autres (droits de l'homme) et envers la Terre (tutelle). De même, les États et gouvernements doivent agir à titre de tuteurs pour les droits et l'homme et la Terre. Les Principes de la Haye peuvent constituer la pierre angulaire pour toutes les organisations engagées dans le processus visant à définir une Déclaration universelle et les principes de gouvernance et légaux mis en oeuvre pour la soutenir. L'Earth Trusteeship Initiative lance ses principes et ses activités de campagne mondiale dans le cadre d'efforts communs et renouvelés visant à mettre en oeuvre les Objectifs de développement durable (ODD), notamment les ODD 16 et 17.

Pourquoi maintenant ?

Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la perte de terres habitables, les guerres civiles et le manque d'accès aux moyens de subsistance sont tous bien réels. Ils ne sont pas causés par la mort des animaux, mais par les populations. Toutes les nations et tous les peuples en subissent les conséquences. Nous n'avons qu'une seule planète. Plusieurs spécialistes, ONG et d'autres personnes travaillent sur ces questions. De nombreuses entreprises, personnalités politiques et agences gouvernementales parviennent encore à exploiter les ressources de la Terre à cause de lois insuffisantes votées par le passé. L'Earth Trusteeship Initiative appelle à remédier à cela de toute urgence.

Quel type de monde voulons-nous créer ?

Nous voulons un monde dans lequel la gouvernance peut être efficace pour la Terre dans son ensemble et pour tous les êtres vivants qu'elle abrite, y compris les humains. Pour cela, nous devons nous concentrer sur les responsabilités que les personnes, les organisations, les entreprises et nos gouvernements ont envers les droits de l'homme, les générations futures, la nature, les animaux et la Terre.

Programme 10 décembre 2018 (Inscriptions depuis le site Web http://www.earthtrusteeship.world)

Matin : Présentation des principes : Salle de séminaire, palais de la Paix, La Haye, 9h-13h ;

Après-midi : Dialogue et organisation des prochaines étapes : Elisabeth Vreedehuis, 14h-16h30.

Comité de pilotage initial (par ordre alphabétique) : Nnimmo Bassey, Nigéria ; Klaus Bosselmann, Nouvelle-Zélande ; Bert de Graaff, Pays-Bas ; Prue Taylor, Nouvelle-Zélande ; Leo van der Vlist, Pays-Bas ; Hans et Wallapa van Willenswaard, Thaïlande ; Rembrandt Zegers, Pays-Bas / Royaume-Uni.

Plus obtenir plus d'informations, des entretiens ou des explications, veuillez contacter : info@earthtrusteeship.world

La presse est plus que bienvenue.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 15:59 et diffusé par :