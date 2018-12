Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce la création de près de 1700 nouvelles places subventionnées à travers le Québec







QUÉBEC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but de mieux répondre aux besoins des familles en matière de services de garde éducatifs à l'enfance, le ministère de la Famille va de l'avant avec la création de 1 691 nouvelles places subventionnées en installation. De ce nombre, 1 207 places seront créées dans les centres de la petite enfance et 484 places dans les garderies subventionnées. Ces nouvelles places seront réparties dans 19 territoires de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et onze régions du Québec.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une visite du CPE Au pays de Cornemuse. Cette annonce fait suite à un appel de projets ciblé lancé dans le cadre de la démarche de révision de l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance. Cet exercice visait à mieux répondre aux besoins identifiés sur des territoires en déficit de places et dans certains milieux défavorisés.

Citation

« La priorité de notre nouveau gouvernement est d'en faire plus pour les familles québécoises. Ainsi, nous développerons le réseau de services de garde éducatifs à l'enfance pour qu'il réponde adéquatement aux besoins des tout-petits et de leur famille. Cette annonce n'est qu'un premier pas. Nous nous sommes engagés à déployer des milliers de places et nous réaliserons nos engagements. De concert avec nos partenaires, nous travaillons également à promouvoir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance afin qu'au Québec, chaque enfant puisse développer son plein potentiel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Fait saillant

La démarche de révision de l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance a été amorcée en 2017 par le ministère de la Famille. Elle vise principalement à assurer la pérennité du réseau et à mieux répondre aux besoins de garde des parents dans l'ensemble des régions du Québec.

Liens connexes

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision de l'offre : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/revision-offre-services-garde

Liste des projets retenus :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/nouvelles-places/appel-de-projets/Pages/Appel-projets-Cible-2018.aspx

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 15:45 et diffusé par :