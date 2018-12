Déclaration de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu







GATINEAU, QC, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante concernant le processus de négociations collectives entre la Société canadienne des postes et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) :

« Postes Canada et le STTP n'ont pas réussi à choisir un médiateur-arbitre conformément au processus décrit dans la loi. Après consultation du président du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), j'ai nommé Elizabeth MacPherson, une ancienne présidente du CCRI, comme médiatrice-arbitre qui aidera les parties à conclure de nouvelles conventions collectives.

Postes Canada et le STTP disposeront de sept jours à partir de la date de nomination de Mme MacPherson pour en arriver à une entente. Cette période peut être prolongée pour un maximum de 14 jours au total si les deux parties y consentent. Si des ententes ne sont pas conclues au terme de ces 14 jours, Mme MacPherson devra régler en arbitrage toutes les questions en suspens en se basant sur des principes qui répondent aux intérêts des deux parties. Ces principes comprennent notamment la nécessité :

d'assurer la santé et la sécurité des employés;

de faire en sorte que les employés reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale;

d'assurer le traitement équitable des employés temporaires et à temps partiel, et des autres employés en situation d'emploi atypique, comparativement aux employés permanents et à temps plein;

d'assurer la viabilité financière de Postes Canada;

de créer une culture dans laquelle les relations patronales-syndicales sont axées sur la collaboration;

de faire en sorte que Postes Canada fournisse des services de grande qualité à un prix raisonnable pour les Canadiens.

Je garde espoir que les deux parties arriveront à négocier de nouvelles ententes et je continue de surveiller la situation de près. »

Liens connexes

Service fédéral de médiation et de conciliation

Canada.ca

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 15:40 et diffusé par :