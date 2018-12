Une nouvelle aide financière pour dynamiser l'économie de Ville-Marie







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Un nouveau Programme de soutien financier au développement économique commercial sera offert dès janvier 2019 dans l'arrondissement de Ville-Marie, afin de stimuler et de dynamiser l'essor économique local.

Destiné aux organismes à but non lucratif reconnus, aux regroupements de commerçants et aux sociétés de développement commercial, le programme se décline en trois volets qui encouragent notamment la mobilisation et les initiatives innovantes des communautés d'affaires.

« L'arrondissement mise plus que jamais sur la mobilisation commerçante et offre de nouveaux leviers pour stimuler la vitalité économique de ses rues commerciales et de ses quartiers. Le nouveau programme donne un coup de pouce aux projets économiques innovants, tels que les initiatives d'économie sociale, en plus de favoriser les projets écoresponsables de promotion commerciale », a déclaré Robert Beaudry, conseiller de la Ville dans le district de Saint-Jacques et membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales.

Volets du Programme de soutien financier au développement économique commercial 2019-2020

Le Soutien à la création et au fonctionnement de regroupements de

commerçants vise à aider la croissance des associations commerciales existantes et à stimuler l'apparition de nouvelles. La création de nouveaux regroupements sera stimulée par une contribution financière de l'arrondissement équivalent au double de la cotisation obtenue auprès des membres intéressés à former une association commerciale la première année. Pour prendre forme, cette association pourra bénéficier d'un soutien dégressif sur trois ans.

vise à aider la croissance des associations commerciales existantes et à stimuler l'apparition de nouvelles. La création de nouveaux regroupements sera stimulée par une contribution financière de l'arrondissement équivalent au double de la cotisation obtenue auprès des membres intéressés à former une association commerciale la première année. Pour prendre forme, cette association pourra bénéficier d'un soutien dégressif sur trois ans. Le Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur ou le développement commercial encourage le développement de projets créés spécifiquement pour stimuler la vitalité commerciale, la dynamisation des rues commerçantes et le développement économique commercial. Les projets intégrant des aspects de développement des affaires, de développement durable, de transition écologique ou d'économie responsable seront favorisés.

encourage le développement de projets créés spécifiquement pour stimuler la vitalité commerciale, la dynamisation des rues commerçantes et le développement économique commercial. Les projets intégrant des aspects de développement des affaires, de développement durable, de transition écologique ou d'économie responsable seront favorisés. Le Fonds d'aide aux projets économiques non commerciaux a été créé spécifiquement pour encourager le développement de projets économiques à valeur ajoutée dans l'économie de l'arrondissement.

Les conditions d'admissibilité et le formulaire de demande d'aide financière seront en ligne en janvier sur le site Web de l'arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 15:25 et diffusé par :