Le gouvernement du Canada annonce des améliorations à Nutrition Nord Canada y compris du soutien pour les aliments traditionnels

IQALUIT, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que le programme Nutrition Nord Canada n'a pas fonctionné pour les résidants du Nord et il entreprend une modernisation et une refonte du programme pour mieux répondre à leurs besoins.

À la suite d'une vaste mobilisation menée auprès des partenaires autochtones et du Nord, des membres des communautés et d'intervenants clés, le gouvernement du Canada prend des mesures afin de régler la question du coût élevé des aliments pour les personnes vivant dans les communautés isolées du Nord.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, et députée de la circonscription de Labrador, a annoncé au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, plusieurs améliorations au programme Nutrition Nord Canada, qui répondront aux préoccupations et aux réalités des résidants du Nord. Ces améliorations, qui font partie des efforts continus du gouvernement pour répondre aux inquiétudes et aux réalités des résidants du Nord, contribueront à réduire le coût des aliments périssables et nutritifs et à rendre le programme plus transparent, efficace, responsable et adapté à la culture des résidants du Nord et des Autochtones vivant dans des communautés isolées.

À compter du 1er janvier 2019, ces améliorations comprendront :

une liste révisée des produits alimentaires admissibles à une contribution, l'accent étant mis sur les produits de base pour le Nord et les produits familiaux;

un nouveau taux de contribution plus élevé, plus précisément pour le lait, les fruits congelés, les légumes congelés, les préparations pour nourrissons et les aliments pour bébés;

une augmentation des deux taux de contribution actuels pour aider à réduire davantage le coût des aliments périssables et nutritifs.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'engagement pris dans l'Énoncé économique de l'automne 2018 à investir une somme supplémentaire de 62,6 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019-2020, et 10,4 millions de dollars de façon continue, dans le programme Nutrition Nord Canada. Ces investissements importants appuieront les changements au programme découlant des consultations tenues auprès des résidants du Nord et prévoiront également une subvention aux exploitants de ressources alimentaires afin de contribuer à réduire les coûts liés aux activités traditionnelles de chasse et de récolte, lesquelles constituent une source importante d'aliments traditionnels sains.

L'annonce comprend la création d'un groupe de travail Inuit-Couronne sur la sécurité alimentaire, qui mettra l'accent sur cette dernière et travaillera à établir un système alimentaire durable pour l'Inuit Nunangat. Le groupe de travail autochtone actuel poursuivra son important travail afin de veiller à ce que la situation, les intérêts et les priorités uniques des Métis et des Premières Nations soient reconnus, affirmés et mis en oeuvre.

« Les résidants du Nord et les Autochtones ont clairement fait savoir que Nutrition Nord Canada ne fonctionnait pas et nous les avons écoutés. Les améliorations que nous avons apportées aux taux de contribution et à la liste des produits alimentaires admissibles ainsi que le soutien à l'égard des produits traditionnels découlent de nos discussions avec eux. Ensemble, nous travaillerons pour mettre en place des solutions élaborées par les résidants du Nord pour les résidants du Nord. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député

Ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

« Notre gouvernement croit fermement qu'une politique créée avec les résidants du Nord, pour les résidants du Nord est plus efficace. Les changements aux taux de contribution et à la liste des produits alimentaires admissibles annoncés aujourd'hui reflètent ce que nous avons entendu des résidants du Nord sur la façon dont nous pouvons mieux les aider à avoir accès à des aliments sains. »

Yvonne Jones, députée

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

« Le Conseil consultatif est très heureux de constater que les modifications apportées au programme Nutrition Nord Canada tiennent compte des préoccupations et des commentaires des résidants du Nord. Tout au long des consultations publiques, ces derniers ont le plus souvent exprimé la nécessité de mieux appuyer les activités de récolte traditionnelles. C'est pour cette raison que nous nous réjouissons tout particulièrement de l'engagement du gouvernement à établir une subvention à l'appui des exploitants de ressources alimentaires, qui contribuera à réduire les coûts élevés associés à la chasse et aux activités de récolte. »

Nellie Cournoyea

Présidente du Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada

Nutrition Nord Canada est un programme de contribution lancé le 1 er avril 2011, qui travaille avec des détaillants du Nord et des fournisseurs d'aliments situés dans le sud du Canada pour contribuer à rendre les aliments périssables et nutritifs plus abordables et plus accessibles.

est un programme de contribution lancé le 1 avril 2011, qui travaille avec des détaillants du Nord et des fournisseurs d'aliments situés dans le sud du Canada pour contribuer à rendre les aliments périssables et nutritifs plus abordables et plus accessibles. En 2016, le gouvernement a organisé une mobilisation auprès des résidants du Nord, des organisations autochtones et de partenaires clés afin de comprendre comment Nutrition Nord Canada pourrait devenir plus transparent, rentable et adapté à la culture.

Le 1 er octobre 2016, dans le cadre du budget de 2016, le programme Nutrition Nord Canada a été élargi pour inclure 37 autres communautés isolées du Nord.

octobre 2016, dans le cadre du budget de 2016, le programme Nutrition Nord Canada a été élargi pour inclure 37 autres communautés isolées du Nord. Le budget de 2016 a fourni un montant supplémentaire de 64,5 millions de dollars sur cinq ans et de 13,8 millions de dollars par année par la suite pour élargir le programme Nutrition Nord Canada afin d'appuyer toutes les communautés isolées du Nord.

Mises à jour immédiates aux programmes Nutrition Nord Canada et de subventions aux exploitants de ressources alimentaires

Pour refléter ce qu'il a entendu lors de la mobilisation auprès des familles autochtones et du Nord, des membres des communautés et d'autres intervenants clés, le gouvernement du Canada apportera les changements suivants au programme Nutrition Nord Canada à compter du 1er janvier 2019 et versera du financement pour soutenir de nouvelles subventions aux exploitants de ressources alimentaires à compter de 2019-2020 :

Nutrition Nord Canada met à jour sa liste d'aliments admissibles à une contribution et augmente les taux de contribution afin de réduire davantage le coût des aliments sains. La liste actualisée des aliments admissibles de Nutrition Nord Canada reflète ce que nous avons entendu des résidants du Nord lors de la mobilisation afin d'inclure les produits de base pour le Nord, les produits familiaux et les aliments nutritifs.

Un nouveau taux de contribution ciblé (plus élevé) a été fixé afin de réduire davantage le coût des fruits et légumes congelés, du lait, des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons dans toutes les communautés admissibles.

De plus, toutes les communautés admissibles recevront une augmentation d'au moins 0,15 $ par kilogramme de leur niveau de contribution plus élevé.

Soixante-seize communautés admissibles, qui ont déjà un niveau de contribution plus faible inférieur à 1,00 $ par kilogramme, verront ce taux de contribution passer à 1,00 $ le kilogramme.

Les fournisseurs de Nutrition Nord Canada offriront plus d'un mode de paiement. De plus, Nutrition Nord Canada ajoute des fournisseurs offrant des commandes personnelles/directes à la liste, pour donner un plus grand choix aux consommateurs.

Participation plus facile au programme Nutrition Nord Canada pour les petits détaillants

Nutrition Nord Canada offre un soutien financier aux plus petits détaillants afin de les aider à assumer les coûts exigés pour respecter l'exigence de production de rapports, en plus de fournir aux détaillants nouvellement inscrits au programme un soutien financier pour les systèmes de point de vente pour qu'ils puissent afficher la contribution sur les reçus. Ce soutien facilitera la participation des petits détaillants, y compris les petites entreprises familiales, au programme. La participation de plus de détaillants se traduit par un meilleur accès à des aliments nutritifs et sains pour les résidants du Nord.

Changements aux critères d'admissibilité de Nutrition Nord Canada pour veiller à ce que la contribution profite uniquement aux résidants du Nord

Nutrition Nord Canada met à jour ses critères d'admissibilité pour faire en sorte que seuls les détaillants et les fournisseurs qui servent les résidants des communautés isolées soient admissibles au programme Nutrition Nord Canada.

Ainsi, une plus grande part des fonds destinés à la contribution sera appliquée aux établissements qui se concentrent à servir les résidants du Nord et fera en sorte que la contribution soit versée uniquement aux bénéficiaires visés par le programme.

Réceptivité du programme par rapport à l'évolution des réalités des communautés

À compter de maintenant, les communautés qui deviennent complètement isolées soudainement à cause de l'absence du transport de surface (aucun accès par transport maritime, routier ou ferroviaire) seront admissibles à une contribution qui appuie une liste plus exhaustive de produits alimentaires et non alimentaires afin de réduire au minimum les chocs de prix associés aux changements imprévus à l'accès des communautés par transport de surface.

Tous les systèmes de chaîne d'approvisionnement des communautés seront revus chaque année (hiver/routes de glace en mai de chaque année, transport maritime/par bateau en novembre de chaque année) pour déterminer si le transport de surface était praticable.

Financement accru et Programme de subvention aux exploitants de ressources alimentaires

Par l'entremise de l'Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement propose d'investir une somme supplémentaire de 62,6 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019-2020, et 10,4 millions de dollars de façon continue, dans le programme Nutrition Nord Canada. Ces investissements importants appuieront les changements au programme découlant des consultations tenues auprès des résidants du Nord et prévoiront également une nouvelle subvention aux exploitants de ressources alimentaires afin de contribuer à réduire les coûts liés aux activités traditionnelles de chasse et de récolte, lesquelles constituent une source importante d'aliments traditionnels sains.

Développement d'initiatives en collaboration avec les partenaires autochtones

Le gouvernement du Canada est fier d'annoncer la création d'un groupe de travail sur la sécurité alimentaire, qui mettra entre autres l'accent sur l'élaboration et la mise en oeuvre conjointes du Programme de subvention aux exploitants de ressources alimentaires en collaboration avec l'Inuit Tapiriit Kanatami (« ITK ») et les régions inuites membres du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. La mobilisation et le développement d'initiatives continus avec les partenaires autochtones sont essentiels pour aborder la sécurité alimentaire dans le Nord et créer des solutions durables et soutenables.

