Mise à jour - Plusieurs produits de santé non autorisés saisis dans des magasins de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec peuvent présenter de graves risques pour la santé







OTTAWA, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Santé Canada avise les Canadiens que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à prendre, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

Produits de santé non autorisés Produit et usage prévu Produit et usage prévu Produit et usage prévu Produit et usage prévu Dust Extreme Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du 1,3-DMAA (diméthylamylamine) Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Insane Labz I AM GOD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du rauwolfia Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail sarm center

GW-1516 Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du GW-1516 Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail sarm center

LGD-4033 Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du LGD-4033 Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail sarm center

MK-677 Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du MK-677 Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail sarm center

RAD-140 Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du RAD-140 Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail sarm center

Ostarine Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient de l'ostarine Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail sarm center

Andarine Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient de l'andarine Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail sarm center

SR-9009 Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du SR-9009 Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Sidewalk Kraka Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du rauwolfia Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Stimul-8 Supplément à l'entraînement L'étiquette indique que le produit contient du rauwolfia Atomik Nutrition Brossard 8025 boul. Taschereau Local G Brossard (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Santé Canada tient une liste des produits de santé non homologués qui peuvent poser de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement ceux qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Ces derniers sont invités à consulter régulièrement la liste pour obtenir des renseignements à jour.

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produit de Santé Canada.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 15:09 et diffusé par :