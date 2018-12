Après l'expansion réussie des activités d'Alter Domus aux États-Unis, Laurent Vanderweyen, PDG de l'entreprise, démissionne de son poste







LUXEMBOURG, 10 décembre 2018 /CNW/ - Alter Domus, prestataire de services d'administration de fonds et de sociétés pleinement intégrés, annonce aujourd'hui que Laurent Vanderweyen, président et directeur général (PDG), a quitté ses fonctions pour relever de nouveaux défis. Aidan Connolly, directeur financier, est directeur général intérimaire du Alter Domus Group depuis le 5 décembre 2018, et il occupera ce poste jusqu'à la nomination d'un successeur permanent. M. Vanderweyen aidera à assurer une transition ordonnée de ses responsabilités au cours des prochains mois.

Laurent Vanderweyen a rejoint Alter Domus en janvier 2012, et a été nommé PDG du groupe en juin 2013. Au cours des années où Laurent Vanderweyen occupait le poste de PDG, Alter Domus a crû et est passé de 600 à plus de 2 000 employés aujourd'hui répartis sur 40 sites dans le monde pour gérer plus d'un demi-billion de dollars d'actifs clients. Laurent Vanderweyen a supervisé de nombreux développements importants, notamment l'acquisition de Cortland Capital Market Services, qui accélère la stratégie de croissance d'Alter Domus sur le marché américain et consolide sa position parmi les principaux prestataires mondiaux de services financiers.

Dominique Robyns, président du conseil de surveillance d'Alter Domus, a déclaré : « Laurent a travaillé sans relâche pour faire d'Alter Domus, une entreprise familiale, le premier fournisseur international de services financiers qu'elle est aujourd'hui. Alter Domus a réalisé plus de 25 % de la croissance de son chiffre d'affaires au cours des dernières années tout en développant une offre globale de services intégrés qui fait de l'entreprise un chef de file sur le marché pour mieux servir ses clients. Je tiens à remercier sincèrement Laurent pour le succès qu'il a contribué à apporter au groupe et, au nom du conseil de surveillance, du conseil d'administration et des collaborateurs d'Alter Domus, je lui souhaite, pour l'avenir, tout le meilleur. Le conseil de surveillance et moi-même sommes impatients de travailler avec Aidan, qui apporte une expérience significative après avoir travaillé dans des entreprises de premier plan, notamment en tant que directeur financier de Worldpay, le cinquième plus grand processeur de paiements au monde, et dont les nombreuses années à la tête d'Alter Domus seront essentielles pour poursuivre la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise ».

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant Aidan Connolly, veuillez consulter le site Web de l'entreprise.

À propos d'Alter Domus

Alter Domus est un prestataire de services d'administration de fonds et de sociétés, entièrement intégré. Alter Domus est notamment spécialisé dans les services aux sociétés de gestion en capital investissement, aux sociétés de gestion d'actifs immobiliers, aux fonds de dette, aux groupes multinationaux, aux acteurs des marchés de capitaux ainsi qu'à la clientèle privée. La stratégie d'intégration verticale de l'organisation lui permet d'offrir des solutions d'administration sur mesure à l'ensemble des structures d'investissement, du fonds aux sociétés de portefeuille ou opérationnelles locales.

Fondé au Luxembourg en 2003, l'Alter Domus n'a cessé d'élargir son offre globale de services et compte aujourd'hui 40 bureaux répartis sur 5 continents. Ce réseau international permet à nos clients de partout dans le monde de bénéficier de l'expertise de nos 2 000 collaborateurs expérimentés qui prestent quotidiennement des services d'administration de fonds, de gestion opérationnelle et d'administration, de comptabilité, de consolidation, de conformité et de déclarations fiscales courantes, de services dépositaires ainsi que de gestion de la dette.

L'Alter Domus administre plus de 505 milliards de dollars américains et est fier de servir 17 des 20 plus grandes sociétés de gestion en capital-investissement au monde, 15 des 20 plus importantes sociétés de gestion d'actifs immobiliers et 17 des 20 principales sociétés de gestion de dettes privées au monde. Au cours des dernières années, Alter Domus a enregistré une croissance de 25 % de son chiffre d'affaires et a mis en place une offre globale de services intégrés, leader sur le marché.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter Alter Domus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753094/Alter_Domus_Logo.jpg

SOURCE Alter Domus

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 14:30 et diffusé par :