Merck et genOway forment une alliance stratégique portant sur la technique CRISPR/Cas9 afin de développer des modèles murins

- genOway va acquérir les droits exclusifs des brevets fondamentaux d'édition du génome détenus par Merck pour produire et commercialiser des modèles murins - De nouvelles technologies et solutions vont être développées à l'aide de la technique CRISPR/Cas9 pour accélérer l'administration de meilleurs médicaments aux patients

DARMSTADT, Allemagne, 10 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Merck, grande entreprise scientifique et technologique et fer de lance dans l'édition du génome, a annoncé aujourd'hui avoir formé une alliance stratégique avec genOway, une entreprise française de biotechnologie. Cette alliance porte sur le marché des modèles murins sur lesquels est appliquée la technique CRISPR/Cas9.

« Nous nous efforçons de mettre notre technologie brevetée CRISPR à la plus grande disposition de la communauté mondiale de la recherche et de la découverte », a déclaré Udit Batra, membre du Conseil d'administration de Merck et PDG de la branche Sciences de la vie. « En collaboration avec genOway, nous diffuserons rapidement les meilleurs modèles pour la recherche auprès des industries pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi que des laboratoires universitaires. Cela nous permettra de les aider à accélérer leurs recherches, de raccourcir les délais de développement des médicaments et de traiter des maladies auparavant incurables de manière plus rapide et plus ciblée. Nous allons continuer à jouer un rôle actif, responsable et éthique, en veillant à ce que les scientifiques aient accès aux dernières technologies CRISPR. »

Grâce à une licence mondiale exclusive portant sur les brevets d'intégration CRISPR fondamentaux de Merck, genOway va développer de nouveaux modèles et solutions permettant aux scientifiques d'utiliser la technologie CRISPR/Cas9, que ce soit sans but lucratif ou dans une optique économique. En vertu de cet accord, genOway développera également un réseau de sous-titulaires de licences dans le cadre d'activités de création et de distribution de modèles et de services précliniques, destinés à toutes les applications potentielles à l'échelle mondiale. Pour ce faire, un fort accent sera mis sur les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Merck et genOway ont toutes deux identifié des domaines de recherche où elles peuvent allier leurs technologies et expertises respectives afin de développer et valider de nouveaux produits et solutions liés à la technique CRISPR/Cas9. La technologie brevetée d'intégration CRISPR de Merck est un point d'accès solide à travers lequel l'innovation peut être développée et lancée.

Chez Merck, l'excellence et l'expertise en matière de soins, d'utilisation et de bien-être des animaux revêtent un caractère absolument prioritaire. Pour respecter la mission qu'elle s'est fixé de développer des médicaments et des produits chimiques innovants qui s'appuient sur l'excellence scientifique et les normes éthiques établies , Merck s'engage à mener des activités de recherche sur les animaux si et seulement si aucune autre méthode ou test n'est disponible pour obtenir le résultat ou le produit recherché, sans impliquer l'utilisation d'un animal vivant.

« La propriété intellectuelle de la technique CRISPR/Cas9 a connu un contexte complexe et incertain ces dernières années », a déclaré Alexandre Fraichard, PDG de genOway. « La situation a évolué et le portefeuille de propriété intellectuelle de Merck est sans équivoque au coeur des applications d'édition du génome eucaryote, basées sur la technique CRISPR/Cas9. Cette alliance, qui scelle la recherche avec l'aspect commercial, nous permettra d'apporter à la communauté scientifique des modèles plus pertinents sur le plan physiologique et les droits de propriété intellectuelle nécessaires qui accéléreront en fin de compte l'apport de meilleurs médicaments aux patients. »

La technologie CRISPR est une compétence fondamentale pour Merck qui a, à son actif, 14 ans d'expérience dans l'édition du génome, depuis la découverte jusqu'à la fabrication. Merck reconnaît que l'édition du génome a donné lieu à des avancées majeures dans la recherche et la médecine biologiques. Parallèlement à cela, le potentiel croissant des technologies d'édition du génome a suscité des préoccupations scientifiques, juridiques et sociétales. À titre d'utilisateur et fournisseur de technologie d'édition du génome, Merck soutient la recherche avec l'édition du génome dans le respect rigoureux des normes éthiques et juridiques. Merck a fondé un comité consultatif de bioéthique externe indépendant, qui est chargé de fournir des conseils pour la recherche dans laquelle ses activités sont partie prenante, notamment en termes de recherche sur l'édition du génome ou sur l'utilisation de celui-ci. En outre, l'entreprise a élaboré, défini et publié en toute transparente une position claire d'exploitation tenant compte des questions scientifiques et sociétales, pour informer sur les approches thérapeutiques prometteuses, susceptibles d'être utilisées dans la recherche et les applications.

À propos de genOway

genOway (ALTERNEXT-NYSE : ALGEN) est une entreprise de biotechnologie qui développe des modèles de recherche génétiquement modifiés et à grande valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutiques, chimiques, agrochimiques et alimentaires, ainsi que pour la recherche universitaire. S'appuyant sur un personnel scientifique très qualifié, l'entreprise emploie quelque 95 personnes et exerce ses activités dans 28 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord, pour satisfaire plus de 275 clients. L'entreprise occupe une place prépondérante sur le marché en termes de taille et de portefeuilles clients. Elle a fondé son développement sur une grande plate-forme technologique exclusive et sur de solides droits de propriété intellectuelle, qui englobent brevets et accords de licence. Surfant sur la tendance mondiale à l'externalisation de la production de modèles de recherche génétiquement modifiés, genOway a signé des contrats avec de grands noms de l'industrie pharmaceutique (Janssen R&D, GSK, Pfizer, etc.) et des centres de recherche universitaires prestigieux (le King's College et l'université de Manchester, en Angleterre ; Harvard, Caltech et les National Institutes of Health - Instituts américains de la santé - aux États-Unis ; l'institut Pasteur, en France ; le NGFN - Réseau national de la recherche génomique - et les instituts Max Planck, en Allemagne, pour ne citer que ceux-là).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web à l'adresse www.genoway.com

À propos de Merck

Merck, dynamique entreprise spécialisée en sciences et technologies, exerce ses activités dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Près de 51 000 employés oeuvrent chaque jour pour marquer une réelle amélioration dans la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus heureux et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition de gènes, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus délicates ou de permettre l'intelligence des dispositifs, Merck est là. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros au travers des activités menées dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable ont été des éléments essentiels des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est là le secret de la prospérité de Merck depuis sa création en 1668. La famille fondatrice reste à ce jour le propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck ». Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société exploite ses activités sous le nom d'EMD Serono dans les soins de santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie, et EMD Performance Materials.

