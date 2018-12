La santé numérique transforme l'approche des soins adoptée par les médecins au Canada







TORONTO, le 10 déc. 2018 /CNW/ - L'accès des médecins à l'information de santé connectée au Canada est maintenant répandu, mais l'accessibilité des services de santé virtuels demeure limitée, révèle un sondage d'Inforoute Santé du Canada (Inforoute), dont les résultats viennent d'être publiés.

Le Sondage des médecins canadiens 2018 (SMC 2018) est la première enquête nationale réalisée auprès des médecins à porter exclusivement sur l'utilisation des technologies de santé numériques en cabinet. Il a été monté et mené en collaboration avec des associations nationales de médecins, l'Institut canadien d'information sur la santé et le Canadian Medical Directory (Scotts Directories).

Près de 1 400 médecins en exercice ont répondu au sondage, qui portait sur des sujets comme l'adoption et l'utilisation du dossier médical électronique (DME), l'accès à l'information de santé connectée et l'accès des patients à des services de santé virtuels.

Selon le sondage, 4 % des médecins de première ligne et 9 % des spécialistes mentionnent que leurs patients peuvent les consulter en personne au moyen d'une visite virtuelle, un service qui intéresse plus de 40 % des Canadiens, selon une autre enquête effectuée récemment par Inforoute.

Le SMC 2018 a aussi révélé que :

84 % des médecins de première ligne et 89 % des spécialistes déclarent avoir actuellement accès à de l'information de santé connectée à partir d'autres milieux de soins que leur cabinet.

82 % des médecins de première ligne et 77 % des spécialistes affirment que les dossiers électroniques leur permettent de donner des soins plus efficaces.

31 % des médecins de première ligne déclarent avoir optimisé leur utilisation du DME.

38 % des médecins de première ligne et 47 % des spécialistes offrent actuellement à leurs patients au moins un soin virtuel ou service électronique. Ces chiffres sont surtout attribuables aux cabinets/cliniques qui échangent désormais avec leurs patients par courriel (24 % des cabinets/cliniques des médecins de première ligne et 40 % de ceux des spécialistes), mais la plupart des médecins déclarent ne pas passer de temps durant la journée à communiquer de cette façon avec leurs patients.

« Les Canadiens nous répètent qu'ils veulent avoir accès à des services de santé électroniques, par exemple pour communiquer par courriel avec leurs médecins et prendre leurs rendez?vous en ligne, précise Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. La population canadienne mérite des services de santé dignes du 21e siècle, et nous avons pour objectif de mettre à leur disposition des services numériques qui amélioreront leur expérience des soins et les résultats de ceux?ci. »

