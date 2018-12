Après une expansion réussie aux États-Unis, Laurent Vanderweyen, le PDG d'Alter Domus, démissionne de son poste







LUXEMBOURG, 10 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Alter Domus, un prestataire de services d'administration de fonds et de sociétés, entièrement intégré, annonce aujourd'hui que Laurent Vanderweyen, son président-directeur général, a quitté l'entreprise pour poursuivre d'autres opportunités. Aidan Connolly, directeur financier de la société, assume le rôle de président-directeur général par intérim d'Alter Domus Group depuis le 5 décembre 2018, jusqu'à la nomination d'un successeur permanent. Laurent contribuera à faciliter la transition de ses responsabilités au cours des prochains mois.

Laurent Vanderweyen a rejoint Alter Domus en janvier 2012 et a été nommé président-directeur général du groupe en juin 2013. Au cours de ses années en tant que PDG, Alter Domus est passé d'environ 600 collaborateurs à plus de 2000 aujourd'hui, répartis sur 40 sites dans le monde, gérant plus d'un demi billion de dollars d'actifs clients. Il a supervisé de nombreux développements importants, notamment l'acquisition de Cortland Capital Market Services, qui accélère la stratégie de croissance d'Alter Domus sur le marché américain et consolide sa position parmi les principaux fournisseurs mondiaux de services financiers.

Dominique Robyns, président du Conseil de surveillance d'Alter Domus, a déclaré : «?Laurent a travaillé sans relâche pour transformer Alter Domus d'une entreprise familiale au prestataire de services international de premier plan qu'il est aujourd'hui. Alter Domus a connu une croissance de 25 % de son chiffre d'affaires ces dernières années, tout en développant une offre de services globale intégrée, leader sur le marché, pour mieux servir ses clients. Je tiens à remercier sincèrement Laurent pour sa contribution à la réussite du groupe et, au nom du Conseil de surveillance, du Comité de direction du groupe et des collaborateurs d'Alter Domus, je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Le Conseil de surveillance et moi-même sommes impatients de travailler avec Aidan, qui apporte une expérience significative dans des entreprises de premier plan, notamment en tant que directeur financier de Worldpay, la cinquième plus grande entreprise au monde dans le traitement des paiements, et dont les nombreuses années à des postes de haute direction seront déterminantes alors qu'Alter Domus poursuit sa stratégie de croissance mondiale.?»

Alter Domus est un prestataire de services d'administration de fonds et de sociétés, entièrement intégré, dédié aux sociétés internationales de capital-investissement et d'infrastructure, aux sociétés immobilières, aux gestionnaires de dette privée, aux multinationales, aux émetteurs des marchés financiers et aux clients privés. Notre approche verticalement intégrée offre des solutions d'administration sur mesure à travers l'ensemble de la chaîne de valeur des structures d'investissement, du niveau des fonds aux véhicules à vocation spécifique.

Fondé au Luxembourg en 2003, Alter Domus n'a cessé d'élargir son offre globale de services et compte aujourd'hui 40 bureaux et «?desks?» sur les cinq continents. Ce réseau international permet aux clients de bénéficier mondialement de l'expertise de 2000 professionnels expérimentés actifs dans les services de gestion des fonds, de secrétariat d'entreprise, de comptabilité, de consolidation, de conformité fiscale et juridique, les services aux dépositaires et les services de gestion de la dette.

Alter Domus gère un portefeuille de plus de 505 milliards de dollars et est fier d'être au service de 17 des 20 plus grandes sociétés de capital-investissement, de 15 des 20 plus grands cabinets immobiliers et de 17 des 20 plus grands gestionnaires de dette privée au monde. Ces dernières années, Alter Domus a connu une croissance de 25 % de son chiffre d'affaires et a développé une offre de services globale intégrée, leader sur le marché.

